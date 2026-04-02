Trump afirmă că SUA sunt pe punctul de a „duce treaba la bun sfârșit” în Iran

Trump a afirmat că obiectivele strategice principale ale Americii sunt pe cale de a fi îndeplinite și că este aproape de a „duce treaba la bun sfârșit” în Iran. El a stabilit din nou un termen de „două-trei săptămâni, potrivit Reuters.

Acesta a precizat că SUA va continua să lovească ținte în următoarele două trei săptămâni în Republica Islamică Iran.

„În această seară, am plăcerea să spun că aceste obiective strategice esențiale sunt pe cale să fie îndeplinite. Vom duce treaba la bun sfârșit, și o vom face foarte repede. Suntem foarte aproape”, a declarat Trump în cadrul discursului său susținut la Casa Albă.

În timp ce Trump își ținea discursul, membrii administrației sale erau așezați chiar în fața lui. Potrivit grupului de reporteri care îl însoțea pe președinte, vicepreședintele JD Vance se afla în primul rând, potrivit The Guardian.

Printre cei prezenți în sală se aflau și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, Procurorul General Pam Bondi, Secretarul Sănătății, Robert Kennedy Jr., secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și directoarea serviciilor de informații, Tulsi Gabbard.

Trump și consilierii săi au oferit explicații și termene în continuă schimbare cu privire la conflict, care se află acum în a cincea săptămână. Unii aliați îl îndeamnă pe președinte să calmeze îngrijorările tot mai mari ale americanilor, dintre care majoritatea se opun conflictului și sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la combustibil, cauzată de perturbările din aprovizionarea mondială cu petrol.

Președintele a abordat pe scurt aceste îngrijorări, afirmând că prețurile vor scădea din nou. În mod notabil, el nu s-a angajat la niciun calendar pentru încheierea războiului și a spus că SUA vor începe să lovească ținte din sectorul energetic și petrolier dacă se va considera oportun, chiar dacă a afirmat că sfârșitul este aproape.

„Mulți americani sunt îngrijorați de creșterea recentă a prețurilor la benzină aici, în țară. Această creștere pe termen scurt a fost în întregime rezultatul atacurilor teroriste nebunești lansate de regimul iranian împotriva petrolierelor comerciale ale țărilor vecine, care nu au nimic de-a face cu conflictul”, a spus Trump.

O temă abordată de Trump a fost aceea că legată de programul nuclear al Iranului

„Încă de la începutul campaniei mele prezidențiale din 2015, am afirmat că nu voi permite niciodată Iranului să dețină arme nucleare. Acest regim nu încetează să strige «Moarte Americii, moarte Israelului!»”, acuză Trump.

Trump a criticat administrațiile anterioare

De asemenea, Trump a criticat și administrațiile anterioare pentru că nu au reușit să contracareze programul nuclear al Iranului, afirmând că președinții din trecut „au făcut greșeli, iar eu le corectez”.

„De ani de zile, toată lumea spune că Iranul nu poate deține arme nucleare. Dar, în cele din urmă, acestea rămân doar vorbe goale dacă nu ești dispus să acționezi atunci când vine momentul”, a declarat Trump.

Trump s-a arătat deosebit de critic față de acordul nuclear încheiat de Barack Obama cu Iranul în 2015, reiterându-și disprețul pe care îl are de multă vreme față de acest acord, lăudând decizia sa de a se retrage din acesta încă din primul său mandat.

„Acordul său cu Iranul ar fi dus la constituirea unui arsenal colosal de arme nucleare de mare putere pentru Iran”, a declarat Trump.

Trump: Suntem acolo pentru a ne ajuta aliații

Trump susține că operațiunea militară a fost lansată pentru a veni în ajutorul aliaților Americii din regiune și a mulțumit în mod special „Israelului, Arabiei Saudite, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului și Bahrainului”, adăugând că nu va permite ca aceștia să sufere vreun rău.

„Acum suntem complet independenți de Orientul Mijlociu, și totuși suntem acolo pentru a ajuta… Nu trebuie să fim acolo. Nu avem nevoie de petrolul lor. Nu avem nevoie de nimic din ceea ce au… Suntem acolo pentru a ne ajuta aliații”, a declarat Trump.

Totuși, în ceea ce privește aliații NATO, președintele SUA nu a făcut declarații despre aceștia, deși acesta a precizat, miercuri, într-un interviu anterior acordat Reuters că în cadrul discursului său își va exprima dezaprobarea față de alianță pentru ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin față de obiectivele SUA în Iran.

Trump compară operațiunea din Iran cu celelalte războaie

Președintele SUA a făcut și un apel la răbdare adresat alegătorilor americani. El a trecut în revistă cronologia implicării SUA în conflictele anterioare, comparându-le cu Războiul din Orientul Mijlociu.

„Primul Război Mondial a durat un an, șapte luni și cinci zile… Al Doilea Război Mondial a durat trei ani, opt luni și 25 de zile”, a declarat Trump.

El a adăugat referiri la Coreea, Vietnam și Irak, menționând angajamentul SUA de aproape 20 de ani în Vietnam.

Trump a mai precizat că acțiunea din Iran a durat 32 de zile, prin comparație, și a fost „atât de puternică, atât de strălucită” încât „una dintre cele mai puternice țări nu mai reprezintă cu adevărat o amenințare”.