Friedrich Merz, noi critici la adresa Statelor Unite: Nu mi-aș sfătui copiii să trăiască acolo

„Nu le-aș recomanda copiilor mei să meargă astăzi în SUA, să-și facă studiile și să lucreze acolo, pur și simplu pentru că acolo s-a dezvoltat brusc un climat social. Astăzi, cei mai educați oameni din America au mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă”, a declarat șeful guvernului de la Berlin, citat de Reuters.

Merz a mai spus: „Sunt un mare admirator al Americii”, adăugând ironic: „Admirația mea nu crește acum”.

Cancelarul i-a îndemnat pe tineri să renunțe la „modul de gândire fatalist” și să fie mai optimiști cu privire la viitorul Germaniei.

„Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, spune oficialul.

Declarațiile vin în urma unui val de tensiuni și schimburi acide între Berlin și Washington. Luna trecută, Merz a criticat efortul de război al Statelor Unite în Iran. În urma criticilor, președintele Trump a anunțat retragerea parțială a unor trupe americane din Germania și majorarea tarifelor pentru automobilele produse în Uniunea Europeană.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, relațiile transatlantice s-au încordat pe fondul comerțul, Războiul din Ucraina și conflictul cu Iranul.