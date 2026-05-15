Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz, noi critici la adresa Statelor Unite: Nu mi-aș sfătui copiii să trăiască acolo

Friedrich Merz, noi critici la adresa Statelor Unite: Nu mi-aș sfătui copiii să trăiască acolo

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat în cadrul unui întâlniri cu tineretul catolic din Wurzburg, că, în actualul context social și politic din Statele Unite, nu și-ar încuraja copiii să studieze sau să lucreze acolo.
Friedrich Merz, noi critici la adresa Statelor Unite: Nu mi-aș sfătui copiii să trăiască acolo
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 mai 2026, 17:06, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Nu le-aș recomanda copiilor mei să meargă astăzi în SUA, să-și facă studiile și să lucreze acolo, pur și simplu pentru că acolo s-a dezvoltat brusc un climat social. Astăzi, cei mai educați oameni din America au mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă”, a declarat șeful guvernului de la Berlin, citat de Reuters

Merz a mai spus: „Sunt un mare admirator al Americii”, adăugând ironic: „Admirația mea nu crește acum”. 

Cancelarul i-a îndemnat pe tineri să renunțe la „modul de gândire fatalist” și să fie mai optimiști cu privire la viitorul Germaniei. 

„Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, spune oficialul. 

Declarațiile vin în urma unui val de tensiuni și schimburi acide între Berlin și Washington. Luna trecută, Merz a criticat efortul de război al Statelor Unite în Iran. În urma criticilor, președintele Trump a anunțat retragerea parțială a unor trupe americane din Germania și majorarea tarifelor pentru automobilele produse în Uniunea Europeană. 

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, relațiile transatlantice s-au încordat pe fondul comerțul, Războiul din Ucraina și conflictul cu Iranul.  

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Ce a obținut Trump din vizita în China. Președintele american a părăsit Beijingul cu puține concesii și cu multe cuvinte calde din partea lui Xi
Gandul
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia