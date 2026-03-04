Friedrich Merz îl îndeamnă pe Donald Trump la o presiune mai puternică asupra lui Vladimir Putin

Cancelarul german Friedrich Merz, după o întâlnire oficială cu Donald Trump, marți, a afirmat că i-a sugerat președintelui american să exercite o presiune mai intensă asupra lui Vladimir Putin din cauza conflictului din Ucraina.

„Rusia își croiește timp aici și, procedând astfel, acționează și împotriva voinței președintelui american. În discuțiile de astăzi, am cerut creșterea presiunii asupra Moscovei”, a spus Friedrich Merz jurnaliștilor, conform Reuters.

Statele Unite, Rusia și Ucraina sunt implicate în negocieri trilaterale menite să asigure un acord de pace. Merz a declarat, însă, că un astfel de acord trebuie să aibă susținerea Europei pentru a fi viabil.

„Nu suntem pregătiți să acceptăm un acord negociat peste capetele noastre”, a afirmat Merz.