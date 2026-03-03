„Stocurile de muniții ale Statelor Unite, la nivel mediu și mediu-superior, nu au fost niciodată mai mari sau mai bune – După cum mi s-a spus astăzi, avem o rezervă practic nelimitată de astfel de arme.

Războaiele pot fi purtate „la nesfârșit” și cu mare succes, folosind doar aceste provizii (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!). La nivel superior, avem o rezervă bună, dar nu suntem unde ne-am dori să fim.

Mult mai mult armament de înaltă calitate este depozitat pentru noi în țările îndepărtate.

Somnorosul Joe Biden și-a petrecut tot timpul și banii țării noastre DĂRUIND totul lui PT Barnum (Zelenski!) din Ucraina – în valoare de sute de miliarde de dolari – Și, deși a donat atât de mult din armamentul super-de înaltă calitate (GRATUIT!), nu s-a obosit să-l înlocuiască.

Din fericire, am reconstruit armata în primul meu mandat și continui să o fac. Statele Unite sunt dotate și gata să CÂȘTIGE, LA MAXIMUM!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme.

Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris Donald Trump, în postare, aseară.

Circul lui PT Barnum, cunoscut sub numele de „Cel mai mare spectacol de pe Pământ ” a fost un spectacol din secolul al XIX-lea care a revoluționat divertismentul american prin expoziții itinerante masive de „curiozități”, animale și acrobații.

P.T. Barnum (Phineas Taylor Barnum) a fost un antreprenor și om de spectacol american. Deși este adesea asociat cu circul, Barnum a intrat în această industrie abia la vârsta de 60 de ani, în 1870, după o carieră de succes în care a condus Muzeul American din New York.

Barnum a transformat circul într-un spectacol gigantic, fiind creditat cu popularizarea formatului cu trei ringuri și utilizarea trenurilor pentru transportul masiv de echipamente și animale.

Printre cele mai cunoscute exponate s-au numărat elefantul Jumbo, Generalul Tom Thumb (un bărbat de doar 63 cm înălțime) și diverse curiozități precum „Sirena din Fiji”.