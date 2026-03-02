Aproape toate camerele de supraveghere rutieră din Teheran au fost piratate timp de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și sudul Israelului, dezvăluie Financial Times.

O cameră rutieră avea un unghi care s-a dovedit deosebit de util, potrivit uneia dintre persoane, permițându-le israelienilor să stabilească unde bărbații preferau să-și parcheze mașinile personale și oferind o perspectivă asupra funcționării unei părți banale a complexului strict păzit al liderului suprem.

Mai mult, algoritmi artificiali au adăugat detalii „dosarelor” strânse despre agenții de securitate ai liderului suprem. Israel știa adresele lor, orele la care intrau în serviciu, rutele pe care le-au urmat pentru a ajunge la serviciu și, cel mai important, pe cine erau de obicei însărcinați să protejeze și să transporte – construind ceea ce ofițerii de informații numesc un „model de viață” (pattern of life).

Aceste capacități au făcut parte dintr-o campanie de informații care a durat ani și care a contribuit la deschiderea drumului pentru asasinarea ayatollahului.

Această sursă de date în timp real nu a fost singura modalitate prin care Israelul și CIA au putut determina exact la ce oră urma să se afle Khamenei, în vârstă de 86 de ani, în birourile sale din fatidica zi de sâmbătă și cine urma să i se alăture.

Israel a oprit telefonia. Apelurile nu funcționau, totul avea ton de ocupat

Israelul a reușit să întrerupă componente individuale a aproximativ o duzină de turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, unde se afla complexul liderului suprem, făcând ca telefoanele să pară ocupate atunci când erau apelate și împiedicând echipa de protecție a lui Khamenei să primească posibile avertismente.

„Cu mult înainte de căderea bombelor, „cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”, a spus un oficial al serviciilor secrete israeliene. „Și când cunoști [un loc] la fel de bine ca strada pe care ai crescut, observi un singur lucru care este nelalocul lui.”

Tabloul complet a fost rezultatul unor colectări de date făcute de celebra Unitate 8200 de informații a Israelului, resurselor umane recrutate de agenția sa de informații externe Mossad și informațiilor digerate de serviciile de informații militare în rapoarte zilnice.

Israelul a folosit o metodă matematică cunoscută sub numele de „analiză a rețelelor sociale” pentru a analiza miliarde de puncte de date, în vederea descoperirii unor centre de greutate improbabile în procesul decizional și a identificării unor noi ținte de supravegheat și de eliminat, a declarat o persoană familiarizată cu utilizarea acesteia.

Toate acestea au alimentat o linie de asamblare cu un singur produs: ținte.

„În cultura serviciilor de informații israeliene, direcționarea informațiilor este cea mai importantă problemă tactică. Este concepută pentru a permite o strategie”, a declarat Itai Shapira, general de brigadă în rezerva militară israeliană și veteran cu 25 de ani de experiență în direcția de informații a Israelului. „Dacă factorul de decizie hotărăște că cineva trebuie asasinat, în Israel cultura este: «Vom furniza informațiile de direcționare».”

Utilizarea agresivă a asasinatelor

Israelul a asasinat sute de oameni în străinătate, inclusiv lideri militanți, oameni de știință nucleari, ingineri chimiști – și mulți trecători nevinovați. Dar chiar și cu uciderea unui lider politic și religios atât de proeminent precum Khamenei, cât de mult această utilizare agresivă, de-a lungul a decenii, a priceperii sale tehnologice și tehnice a deschis calea pentru câștiguri strategice majore este o dezbatere aprigă atât în interiorul, cât și în afara Israelului.

Superioritatea informațiilor țării a fost pe deplin demonstrată în războiul de 12 zile din iunie anul trecut, când peste o duzină de oameni de știință nucleari iranieni și înalți oficiali militari au fost asasinați în câteva minute într-o salvă de deschidere.

Aceasta a fost însoțită de o dezactivare fără precedent a apărării aeriene a Iranului printr-o combinație de atacuri cibernetice, drone cu rază mică de acțiune și muniții precise lansate din afara granițelor Iranului, distrugând radarele lansatoarelor de rachete de fabricație rusească. „Le-am luat ochii mai întâi”, a spus un oficial din serviciile de informații.

Atât în războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au folosit un anumit tip de rachetă numită Sparrow, ale cărei variante sunt capabile să lovească o țintă de dimensiuni mici, precum o masă, de la o distanță de peste 1.000 km – departe de Iran și de raza de acțiune a oricăruia dintre sistemele sale de apărare aeriană.

Nu se cunosc toate detaliile celei mai recente operațiuni. Este posibil ca unele dintre ele să nu fie făcute publice niciodată, pentru a proteja sursele și metodele care sunt încă folosite pentru a identifica alte ținte.

Însă uciderea lui Khamenei a fost o decizie politică, nu doar o realizare tehnologică, au declarat peste șase oficiali ai serviciilor secrete israeliene, actuali și foști, pentru Financial Times.

Dacă începea războiul, Khamenei ar fi fost mai greu de eliminat

Când CIA și Israelul au stabilit că Khamenei va organiza o întâlnire sâmbătă dimineață la birourile sale de lângă strada Pasteur, șansa de a-l ucide alături de o mare parte din conducerea superioară a Iranului a fost deosebit de oportună.

Aceștia au estimat că vânarea lor după ce un război ar fi început – ar fi fost mult mai dificilă, deoarece iranienii s-ar fi angajat rapid în practici evazive, inclusiv îndreptându-se spre buncăre imune la bombele israeliene.

Khamenei, spre deosebire de aliatul său, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, nu trăia în ascunzătoare.

Nasrallah își petrecuse ani din viață în buncăre subterane, evitând mai multe tentative de asasinat israeliene până în septembrie 2024, când avioane de vânătoare israeliene au aruncat până la 80 de bombe deasupra ascunzătorii sale din Beirut, ucigându-l.

Khamenei avea două buncăre

În schimb, Khamenei a meditat în public la posibilitatea de a fi ucis, considerându-și propria viață nesemnificativă pentru soarta republicii islamice – de fapt, unii experți iranieni au spus că se aștepta să fie martirizat.

Însă, în timpul războiului, una dintre persoanele intervievate a spus că a luat unele măsuri de precauție. „Era neobișnuit să nu fie în buncărul său – avea două buncăre – și dacă ar fi fost, Israelul nu ar fi putut ajunge la el cu bombele pe care le are”, a spus persoana respectivă.

Chiar și în iunie 2025, în toiul unui război în toată regula, Israelul nu a făcut nicio încercare cunoscută de a bombarda Khamenei. În schimb, a vizat în principal conducerea Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene, lansatoarele și stocurile de rachete, precum și instalațiile nucleare și oamenii de știință ai Iranului.

Deși Donald Trump amenințase în repetate rânduri că va ataca Iranul în ultimele săptămâni, construind o „armadă” în largul țărmurilor sale, negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear al republicii islamice urmau să continue săptămâna aceasta. Mediatorul din Oman a declarat că Iranul este dispus să facă concesii care ar putea ajuta la evitarea unui război și a descris cea mai recentă întâlnire de joia trecută ca fiind fructuoasă.

Atacul SUA, planificat de luni bune

În public, președintele SUA s-a plâns că lucrurile se mișcă prea încet. Însă o persoană familiarizată cu situația a declarat că, în privat, Trump a fost „nemulțumit de reacțiile iraniene”, deschizând calea pentru război. O persoană informată despre operațiune a declarat că atacul asupra Iranului fusese planificat de luni de zile, dar oficialii și-au ajustat operațiunea după ce serviciile de informații americane și israeliene au confirmat că Khamenei și înalții săi oficiali se vor întâlni în complexul său din Teheran sâmbătă dimineață.

Urmărirea țintelor individuale obișnuia să fie o muncă laborioasă, care necesita confirmări vizuale și analizarea confirmărilor false, dar vasta colectare de date bazată pe algoritmi a Israelului a automatizat această sarcină în ultimii ani. Însă pentru o țintă atât de importantă precum Khamenei, eșecul nu era o opțiune.

Doctrina militară israeliană impune ca doi ofițeri superiori separați, care lucrează independent unul de celălalt, să confirme cu o certitudine ridicată că o țintă se află în locația care urmează să fie atacată și de cine este însoțită. În acest caz, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, serviciile secrete israeliene dețineau informații de la serviciile de semnalizare, cum ar fi camerele de trafic piratate și rețelele de telefonie mobilă penetrate profund.

Una dintre persoane a spus că acest lucru arată că întâlnirea cu Khamenei a avut loc conform programului, oficiali de rang înalt îndreptându-se la fața locului.

SUA au avut sursă umană în preajma lui Khamenei

Însă americanii aveau ceva și mai concret – o sursă umană, au declarat ambele persoane familiarizate cu situația. CIA a refuzat să comenteze. Acest lucru a permis avioanelor israeliene, care zburau ore întregi pentru a ajunge la timp la locul potrivit, să tragă cu precizie, a declarat fostul înalt oficial al serviciilor secrete israeliene.

Armata israeliană a adăugat că atacurile în timpul zilei oferă un avantaj. „Decizia de a ataca dimineața, mai degrabă decât noaptea, a permis Israelului să obțină o surpriză tactică pentru a doua oară, în ciuda pregătirilor intense ale Iranului”, a precizat aceasta.