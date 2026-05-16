Experta Suada Agachi spune că omul nu-și poate schimba destinul: „Ce e scris omului în frunte e pus”

Întrebată dacă intervențiile chirurgicale, estetice sau botoxul pot schimba „harta feței” și pot ascunde anumite trăsături, Suada Agachi a spus că destinul omului rămâne același.

„Poate omul să-și mutileze toată fața, tot a lui Dumnezeu rămâne. Asta ca să încheiem ideea. Nu ești mai aproape de Dumnezeu sau mai departe. Iar legat de identificarea sau de modificarea, eu știu, vieții omului, omul nu-și poate schimba destinul care i-a fost lăsat de Dumnezeu. Ce e scris omului în frunte e pus”, a spus Suada Agachi.

Ea a explicat că modificările faciale pot influența felul în care ceilalți se raportează la o persoană, dar nu schimbă drumul pe care aceasta îl are de parcurs.

„Da, te-a ajutat bucata asta, dar ceea ce ți-e dat să trăiești în sufletul tău, o dezamăgire sau o durere, oricum vei trece prin ea într-o altă formă. Asta zic că nu putem scăpa de destin”, a mai spus Suada Agachi.

Potrivit acesteia, destinul nu trebuie văzut ca o singură linie, ci ca o ramificație cu mai multe variante. Omul are liber arbitru, dar direcția rămâne trasată.

„Avem un spațiu larg al variantelor, putem trăi diverse versiuni. Destinul nu e văzut ca o linie în gândirea spirituală, e văzută ca pe o ramificație completă, că pe oriunde o iei ca un labirint, tot de aia vei da”, a spus ea.

Suada Agachi a adăugat că libertatea omului ține de felul în care alege să se comporte cu ceilalți.

