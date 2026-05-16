Experta Suada Agachi spune că omul nu-și poate schimba destinul: „Ce e scris omului în frunte e pus”

Suada Agachi, expert în citirea chipului, chiromanție și tarot, spune, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, că omul nu își poate schimba destinul, chiar dacă își modifică fața prin intervenții estetice.
Iulian Moşneagu
16 mai 2026, 23:22, Social
Întrebată dacă intervențiile chirurgicale, estetice sau botoxul pot schimba „harta feței” și pot ascunde anumite trăsături, Suada Agachi a spus că destinul omului rămâne același.

„Poate omul să-și mutileze toată fața, tot a lui Dumnezeu rămâne. Asta ca să încheiem ideea. Nu ești mai aproape de Dumnezeu sau mai departe. Iar legat de identificarea sau de modificarea, eu știu, vieții omului, omul nu-și poate schimba destinul care i-a fost lăsat de Dumnezeu. Ce e scris omului în frunte e pus”, a spus Suada Agachi.

Ea a explicat că modificările faciale pot influența felul în care ceilalți se raportează la o persoană, dar nu schimbă drumul pe care aceasta îl are de parcurs.

„Da, te-a ajutat bucata asta, dar ceea ce ți-e dat să trăiești în sufletul tău, o dezamăgire sau o durere, oricum vei trece prin ea într-o altă formă. Asta zic că nu putem scăpa de destin”, a mai spus Suada Agachi.

Potrivit acesteia, destinul nu trebuie văzut ca o singură linie, ci ca o ramificație cu mai multe variante. Omul are liber arbitru, dar direcția rămâne trasată.

„Avem un spațiu larg al variantelor, putem trăi diverse versiuni. Destinul nu e văzut ca o linie în gândirea spirituală, e văzută ca pe o ramificație completă, că pe oriunde o iei ca un labirint, tot de aia vei da”, a spus ea.

Suada Agachi a adăugat că libertatea omului ține de felul în care alege să se comporte cu ceilalți.

Emisiunea integrală:

