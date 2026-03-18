Donald Trump e tot mai iritat de lipsa de reacție a NATO în războiul din Iran / „Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am „termina” ce a mai rămas din statul terorist iranian”

Președintele american, Donald Trump, nu încetează criticile la adresa NATO, a cărei lipsă de reactivitate pare să-l irite tot mai mult.

Nu puține au fost postările sale pe rețelele sociale, în care denunță această „non-reactivitate”, după cum o numește, a aliaților.

În ultima sa postare, Trump utilizează aceeași retorică de forță, de presiune, pentru a sugera că, de fapt, europenii beneficiază de efortul SUA și nu se implică cu nimic:

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am „termina” ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care îl folosesc, noi nu, să fie responsabile pentru așa-numita „reglementare”? Asta i-ar pune în mișcare rapid pe unii dintre „aliații” noștri non-reactivi!!!”, scrie Donald Trump, folosind același limbaj de escaladare maximă, de exagerare, care iese din tiparele diplomației clasice și care obligă, cumva, la o reacție.

De altfel, această exprimare, „terminăm statul iranian”, care ar putea să inducă anxietate, nu ar fi interpretat ad-literam de diplomații europeni.

„Nu avem nevoie de niciun ajutor”

Nu este prima oară când Trump utilizează această retorică, de forțare a reacției.

Recent, chiar în Biroul Oval și de față cu premierul Irlandei, după cum Mediafax a scris aici, Trump a comentat contextul din Strâmtoarea din Ormuz și a fost, din nou, vehement, nervos, chiar, din cauză că NATO e non-reactiv:

„Ei bine, nu avem nevoie de prea mult ajutor și, de fapt, nu avem nevoie de niciun ajutor. (…) Nu vor să ne ajute, ceea ce este uimitor. Adică, uimitor. NATO face o greșeală foarte prostească… Acesta a fost un test important. Ar fi trebuit să fie acolo. (…) Noi am ajutat cu Ucraina, iar ei nu ne-au ajutat cu Iranul. (…)

Chiar nu mi-e frică de nimic. Ajutăm alte țări. Și când ele nu ne ajută, adică, este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim. Nu am nevoie de Congres pentru această decizie. După cum probabil știți, pot lua această decizie singur.”