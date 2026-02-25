O nouă abordare de stimulare cerebrală ar putea trata depresia în doar 5 zile

Această terapie neinvazivă utilizează impulsuri magnetice pentru a activa zone specifice ale creierului legate de starea de spirit, potrivit ScienceDaily.

În mod tradițional, TMS necesită ca pacienții să se prezinte la clinică în fiecare zi lucrătoare, timp de șase până la opt săptămâni. Acest program poate fi dificil pentru persoanele care trebuie să găsească un echilibru între muncă, familie, transport sau probleme de sănătate.

TMS este utilizat pe scară largă pentru tratarea depresiei rezistente la tratament și, conform unor studii ample, a demonstrat că reduce semnificativ simptomele la 60-70% dintre pacienți, 25-35% dintre aceștia obținând remisia. Majoritatea planurilor de asigurare acoperă tratamentul, făcându-l accesibil pentru mulți dintre cei care îndeplinesc condițiile necesare.

Tratament TMS accelerat 5×5

Cercetătorii de la UCLA Health au testat recent dacă TMS poate fi administrat într-un interval de timp mult mai scurt. Abordarea lor a implicat cinci ședințe pe zi, timp de cinci zile, cunoscută sub numele de cinci-cu-cinci sau „5×5”. Scopul era de a vedea dacă comprimarea programului ar oferi în continuare o ameliorare semnificativă a simptomelor.

Rezultatele, publicate în Journal of Affective Disorders, au inclus 175 de pacienți cu depresie rezistentă la tratament. Dintre aceștia, 135 au primit protocolul standard de o sesiune pe zi, cinci zile pe săptămână, timp de șase săptămâni. Alți 40 de pacienți au urmat formatul accelerat de cinci sesiuni zilnice timp de cinci zile consecutive. Ambele grupuri au înregistrat reduceri semnificative ale simptomelor depresiei și nu a existat o diferență statistică semnificativă în rezultatele generale între cele două programe de tratament.

„Pentru pacienții cu depresie rezistentă la tratament, deplasarea la clinică în fiecare zi lucrătoare timp de cel puțin șase săptămâni poate fi un obstacol real”, a declarat autorul principal al studiului, Michael Apostol, doctorand la Institutul Semel pentru Neuroștiințe și Comportament Uman al UCLA.

Îmbunătățire întârziată după tratament

Una dintre cele mai remarcabile observații a vizat pacienții din grupul accelerat care nu au înregistrat progrese semnificative imediat după terminarea cursului de cinci zile. Când cercetătorii au verificat din nou după două până la patru săptămâni, acești indivizi au demonstrat o îmbunătățire substanțială, scorurile de depresie scăzând cu o medie de 36%.

Acest lucru sugerează că evaluarea TMS accelerată chiar la sfârșitul perioadei de cinci zile poate să nu ofere o imagine completă. Unii pacienți care par să nu răspundă la început pot totuși să experimenteze beneficii semnificative în săptămânile următoare.

„Toți pacienții din acest studiu nu au beneficiat de multiple încercări de medicație antidepresivă, dar au obținut beneficii mari din tratamentul 5×5. Unii pacienți trebuie să aștepte câteva zile sau săptămâni pentru a observa beneficiile, și îi încurajăm să nu renunțe prea repede dacă nu se simt mai bine imediat”, a declarat autorul principal, dr. Andrew Leuchter, profesor distins și director al Serviciului TMS al Departamentului de Psihiatrie și Științe Bio-comportamentale al UCLA.

Ce urmează pentru cercetarea TMS

Deși metoda accelerată a dat rezultate promițătoare, cursul standard de șase săptămâni a arătat în continuare performanțe mai bune în anumite măsuri pe termen lung. Pentru a confirma rezultatele, vor fi necesare studii mai ample și atent controlate.

Dincolo de depresie, oamenii de știință de la UCLA studiază TMS pentru alte afecțiuni, inclusiv tulburarea obsesiv-compulsivă și durerea cronică. Pe măsură ce cercetarea se extinde, TMS poate juca un rol din ce în ce mai important în următoarea generație de tratamente bazate pe creier pentru sănătatea mintală.