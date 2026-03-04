Bursa din Coreea de Sud se prăbușește: cea mai mare scădere din istorie pe fondul războiului cu Iran

Indicele bursier KOSPI de la bursa din Seul a închis cu o scădere de 12,1%, la 5.093,54 puncte, cea mai mare pierdere într-o singură zi înregistrată vreodată, scrie Euronews. Scăderea abruptă a determinat activarea unui mecanism de protecție care a suspendat temporar tranzacțiile. În același timp, indicele tehnologic KOSDAQ a coborât cu aproximativ 14%.

Acțiunile unor giganți ai industriei tehnologice au fost lovite puternic: Samsung Electronics a pierdut aproape 12%, iar producătorul de semiconductori SK Hynix a scăzut cu aproape 10%.

Criza energetică și strâmtoarea Ormuz amplifică temerile

Investitorii sunt îngrijorați în special de posibilele blocaje în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global. Aproximativ 20 de milioane de barili de petrol tranzitează zilnic această zonă, majoritatea fiind destinați economiilor asiatice dependente de energie importată, precum Coreea de Sud, Japonia, China și India.

Prețurile petrolului au crescut puternic de la începutul săptămânii. Petrolul american se tranzacționează în jurul valorii de 77 de dolari pe baril, iar referința globală Brent crude oil a depășit 84 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2024.

Scăderi și pe alte piețe asiatice

Șocul provocat de conflictul din Orientul Mijlociu s-a resimțit și în alte piețe financiare din Asia. Indicele Nikkei 225 din Tokyo a scăzut cu aproape 4%, în timp ce Hang Seng a pierdut aproximativ 2%. În China, Shanghai Composite a înregistrat o scădere de aproximativ 1%, iar indicele TAIEX din Taiwan a coborât cu peste 4%.

Analiștii avertizează că volatilitatea ar putea continua dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, ceea ce ar putea afecta serios economiile asiatice dependente de comerț și de importurile de energie.