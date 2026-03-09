Șefa diviziei hardware de la OpenAI demisionează după controversatul acord cu Pentagonul: „Utilizarea forței letale fără autorizare umană ar fi meritat mai multă dezbatere”

Caitlin Kalinowski, care a lucrat ca membru al personalului tehnic specializat în robotică și hardware, a postat pe rețelele de socializare că a demisionat „din principiu” după ce compania a dezvăluit planuri de a face sistemele sale de inteligență artificială disponibile în cadrul sistemelor informatice securizate ale Departamentului Apărării, notează NPR.org.

Într-o postare publicată pe platforma LinkedIn, Kalinowski a explicat că decizia nu a fost una ușoară.

„Am demisionat de la OpenAI. Țin foarte mult la echipa de robotică și la munca pe care am construit-o împreună. Nu a fost o decizie ușoară. Inteligența artificială are un rol important în securitatea națională. Dar supravegherea americanilor fără control judiciar și utilizarea autonomă a forței letale fără autorizare umană sunt linii care ar fi meritat mult mai multă dezbatere decât au avut. A fost vorba despre principii, nu despre oameni. Am un respect profund pentru Sam și pentru echipă și sunt mândră de ceea ce am construit împreună.”, a transmis Caitlin Kalinowski.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a apărat acordul cu Departamentul american al Apărării, afirmând că acesta oferă „o cale funcțională pentru utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în domeniul securității naționale”, menținând în același timp limitele etice stabilite de companie.

Concurența acerbă între dezvoltatorii de AI pentru furnizarea de tehnologie către guvern

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat pentru NPR că firma consideră că acordul cu Pentagonul „creează o cale fezabilă pentru utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în domeniul securității naționale, clarificând în același timp limitele noastre: fără supraveghere internă și fără arme autonome”.

Compania a continuat spunând că „oamenii au opinii ferme cu privire la aceste probleme și vom continua să ne angajăm în discuții cu angajații, guvernul, societatea civilă și comunitățile din întreaga lume”.

Demisia lui Kalinowski vine pe fondul unei concurențe sporite între principalii dezvoltatori de inteligență artificială pentru furnizarea de tehnologie guvernului SUA. În ultimele săptămâni, agențiile federale au apelat la OpenAI și Google pentru sistemele de inteligență artificială, pe măsură ce tensiunile cu o firmă rivală, Anthropic, au crescut cu privire la utilizarea militară a modelelor sale.

CEO-ul Anthropic s-a pronunțat împotriva permiterii utilizării software-ului companiei pentru aplicații precum supravegherea în masă la nivel intern sau arme autonome, o poziție care a dus la ciocniri cu oficialii apărării – inclusiv cu secretarul Apărării Pete Hegseth – care a declarat că departamentul are nevoie de flexibilitate pentru a implementa instrumente comerciale de inteligență artificială în toate operațiunile „legale”.