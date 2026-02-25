Pentagonul îi dă un ultimatum companiei Anthropic pentru a ridica restricţiile asupra AI-ului său

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a dat un termen limită companiei Anthropic să permită AI-ul său pentru a fi utilizat în scop militar fără restricții. Termenul limită este vineri, iar în caz contrar, compania riscă să piardă contractul cu guvernul, relatează Associated Press.

Problema o reprezintă restricțiile impuse de Anthropic asupra modelului său AI, Claude. Pentagonul are un contract de 200 de milioane de dolari cu Anthropic și dorește ca aceasta să ridice restricțiile pentru ca armata americană să poată apeleze la instrumentul AI pentru „toate utilizările legale”, au declarat, pentru CNN, două surse care cunosc subiectul.

În caz contrar, Hegseth se va asigura că „Legea producției de apărare va fi invocată împotriva Anthropic, obligându-i să fie folosiți de Pentagon, indiferent dacă vor sau nu”, a mai spus o sursă pentru CNN. Este vorba despre o lege care permite obligarea unei întreprinderi private să producă bunuri pentru apărarea naţională.

Perspectiva companiei Anthropic

Compania Anthropic este preocupată de două aspecte pe care nu vrea să le abandoneze, a spus o sursă pentru CNN. armele controlate de AI și supravegherea internă în masă a cetățenilor americani. Anthropic consideră că AI nu este suficient de fiabilă pentru a opera arme și că nu există reglementări care să acopere modul în care astfel de instrumente ar putea fi utilizate în supravegherea în masă.

Săptămâna trecută, Axios relata că Pentagonul analizează posibilitatea de a încheia relația cu Anthropic după luni de negocieri privind limitările pe care aceasta le impune asupra utilizării modelelor sale AI în scopuri militare.

De asemenea, recent, WSJ dezvăluia că Pentagonul a folosit instrumentul AI Claude, de la Anthropic, în timpul operațiunii sale de capturare a fostului lider venezuelean Nicolás Maduro.