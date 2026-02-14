WSJ: Pentagonul a folosit inteligența artificială în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro

Nicolas Maduro și soția sa, în timp ce sunt duși la instanța din New York. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Instrumentul de inteligență artificială Claude de la Anthropic a fost folosit în operațiunea de capturare a fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, au declarat surse familiarizate cu acest subiect pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Misiunea de capturare a lui Maduro și a soției sale a inclus bombardarea mai multor locații din Caracas luna trecută. Informația privind utilizarea Claude în acest raid, prezentată în exclusivitate de WSJ, vine în contextul în care ghidul de utilizare al Anthropic interzice utilizarea lui Claude pentru a facilita violența, a dezvolta arme sau a efectua supraveghere.

„Nu putem comenta dacă Claude sau orice alt model de IA a fost utilizat pentru vreo operațiune specifică, clasificată sau de alt tip. Orice utilizare a lui Claude, fie în sectorul privat, fie în cadrul guvernului, trebuie să respecte politicile noastre de utilizare, care reglementează modul în care Claude poate fi utilizat. Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a asigura respectarea acestor politici”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Anthropic pentru WSJ.

Publicația punctează faptul că este posibil ca alte instrumente de inteligență artificială să fi fost utilizate în operațiunea din Venezuela pentru sarcini neclasificate, de la rezumarea documentelor până la controlul dronelor autonome.

La începutul lunii ianuarie, fostul lider venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane.