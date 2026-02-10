Prima pagină » Social » 64% dintre tinerii europeni au folosit IA în 2025. Românii, la coada clasamentului

64% dintre tinerii europeni au folosit IA în 2025. Românii, la coada clasamentului

În 2025, aproape 64% dintre tinerii din Uniunea Europeană au folosit Inteligența Artificială (IA). Tinerii români sunt la coada acestui calsament, alături de cei din Italia și Polonia.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
10 feb. 2026, 13:47, Social

Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din UE au utilizat instrumente de inteligență artificială generativă (IA).

Procentul este de două ori mai mare decât cel înregistrat în populația generală (32,7% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani).

Tinerii folosesc Inteligența Artificială în diferite domenii ale vieții. Utilizarea în scopuri private a fost mai frecventă în rândul tinerilor (44,2%) decât în rândul populației generale (25,1%). Așa cum era de așteptat, persoanele din grupa de vârstă mai tânără sunt mai predispuse să utilizeze instrumente de IA pentru educația formală (39,3%), comparativ cu 9,4% din populația generală. În schimb, utilizarea în scopuri profesionale este relativ similară între aceste grupe de vârstă (15,8% față de 15,1%).

Dintre țările UE, cele mai mari procente de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care utilizează instrumente de IA generativă au fost înregistrate în Grecia (83,5%), Estonia (82,8%) și Cehia (78,5%).

La polul opus, cele mai mici procente au fost înregistrate în România (44,1%), Italia (47,2%) și Polonia (49,3%).

