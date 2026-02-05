SUA și China se abțin din declarația comună privind utilizarea IA în scopuri militare

Tensiunile din relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni, precum și incertitudinea cu privire la viitorul relațiilor transatlantice în lunile și anii următori, au făcut ca unele țări să ezite să semneze acorduri comune, au declarat mai mulți participanți și delegați, citați de Reuters.

Angajamentul subliniază îngrijorarea crescândă a unor guverne că progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale ar putea depăși normele privind utilizarea sa în scopuri militare, crescând riscul de accidente, erori de calcul sau escaladări neintenționate.

Guvernele se confruntă cu o „dilemă a prizonierului”, fiind prinse între impunerea unor restricții responsabile și dorința de a nu se limita în comparație cu adversarii, a declarat ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans.

„Rusia și China avansează foarte repede. Acest lucru creează o urgență în ceea ce privește progresul în dezvoltarea IA. Dar, văzând că avansează rapid, crește și urgența de a continua să se lucreze la utilizarea sa responsabilă. Cele două merg mână în mână”, a declarat el în comentariile adresate Reuters.

Doar 35 din cele 85 de țări participante la summitul Responsible AI in the Military Domain (REAIM) de la A Coruña, Spania, au semnat joi un angajament privind 20 de principii referitoare la IA.

Acestea includ afirmarea responsabilității umane asupra armelor bazate pe IA, încurajarea unor lanțuri clare de comandă și control și schimbul de informații privind măsurile naționale de supraveghere „în măsura în care acestea sunt compatibile cu securitatea națională”.

Documentul a subliniat, de asemenea, importanța evaluării riscurilor, a testării riguroase, a formării și a educării personalului care operează capacitățile militare de IA.

La două summituri militare anterioare privind IA, organizate la Haga și Seul în 2023 și, respectiv, 2024, aproximativ 60 de țări, cu excepția Chinei, dar inclusiv Statele Unite, au aprobat un „plan de acțiune” modest, fără angajament juridic.

Deși documentul din acest an nu era nici el obligatoriu, unii erau încă incomodați de ideea de a aproba politici mai concrete, a declarat Yasmin Afina, cercetătoare la Institutul ONU pentru Cercetări în domeniul Dezarmării, consilier în acest proces.

Printre principalii semnatari de joi s-au numărat Canada, Germania, Franța, Marea Britanie, Țările de Jos, Coreea de Sud și Ucraina.