Surse Axios: Oficialii sauditi și israelieni merg la Washington pentru discuții despre posibile atacuri ale SUA asupra Iranului

În această săptămână, administrația președintelui american Donald Trump găzduiește oficiali de rang înalt din domeniul apărării și informațiilor din Israel și Arabia Saudită, pentru discuții privind Iranul. Informația vine în contextul in care președintele american Donald Trump ia în considerare atacuri militare, a relatat joi Axios, citând persoane familiarizate cu acest subiect.

Potrivit Axios, israelienii au venit la Washington pentru a împărtăși informații secrete despre posibile ținte din Iran. Pe de altă parte, saudiții sunt îngrijorați de un potențial război regional, iar deplasarea acestora la Washington are loc în încercarea de a ajuta la negocierea unei soluții diplomatice.

Momentan, oficialii de la Casa Albă spun că Trump nu a luat o decizie finală. De asemenea, consilierii săi susțin că Trump este încă dispus să exploreze calea diplomatică, chiar dacă miercuri a amenințat din nou Iranul cu lovituri care „vor fi mult mai grave” decât data trecută, mai scrie Axios.

În plus, ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman, este așteptat să aibă întâlniri privind Iranul la Pentagon, Departamentul de Stat și Casa Albă, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff, mai relevă sursa citată.

Amenințările lui Trump și reacția Teheranului

Președintele Trump a reluat amenințările la adresa Iranului, anunțând miercuri faptul că mai multe nave de luptă se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

„O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile”, a scris Trump, miercuri, pe Truth Social.

În replică, autoritățile de la Teheran au anunțat că vor răspunde „cum nu a mai făcut-o niciodată” în cazul unor provocări. Printr-un mesaj publicat pe X de Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite, Teheranul a anunțat că rămâne deschis negocierilor, dar nu va ezita să se apere în cazul unei escaladări.

„Ultima dată când Statele Unite s-au aventurat prostește în războaiele din Afganistan și Irak, au irosit peste 7 trilioane de dolari și au pierdut mai mult de 7.000 de vieți americane. Iranul este pregătit pentru un dialog bazat pe respect și interese reciproce-dar dacă va fi forțat, se va apăra și va răspunde cum nu a mai făcut-o niciodată!”, se arată în mesajul publicat pe X.