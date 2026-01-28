Prima pagină » Știrile zilei » Iran avertizează că „se va apăra” dacă va fi provocat, pe fondul amenințărilor președintelui Trump

Iran avertizează că „se va apăra” dacă va fi provocat, pe fondul amenințărilor președintelui Trump

Autoritățile de la Teheran au anunțat că va răspunde „ca niciodată până acum” în cazul unor provocări, după ce președintele american Donald Trump a anunțat trimiterea a noi nave de luptă în regiune.
Iran avertizează că „se va apăra” dacă va fi provocat, pe fondul amenințărilor președintelui Trump
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 ian. 2026, 18:06, Știri externe

Iranul a reacționat miercuri la amenințările președintelui Trump printr-un mesaj publicat pe X de Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite. Teheranul a anunțat că rămâne deschis negocierilor, dar nu va ezita să se apere în cazul unei escaladări, notează Sky News. 

„Ultima dată când Statele Unite s-au aventurat prostește în războaiele din Afganistan și Irak, au irosit peste 7 trilioane de dolari și au pierdut mai mult de 7.000 de vieți americane. Iranul este pregătit pentru un dialog bazat pe respect și interese reciproce-dar dacă va fi forțat, se va apăra și va răspunde cum nu a mai făcut-o niciodată!”, se arată în mesajul publicat pe X. 

Președintele Trump a reluat amenințările la adresa regimului islamic iranian. Acesta a anunțat tot miercuri că mai multe nave de luptă se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. 

„O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile”, nota miercuri președintele Trump pe Truth Social. 

Așa cum le-am mai spus Iranului odată, Faceți o înțelegere! Nu au făcut-o, și a existat „Operațiunea Midnight Hammer”, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai rău!”, a mai transmis liderul de la Casa Albă. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
Gandul
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor