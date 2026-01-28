Iran avertizează că „se va apăra” dacă va fi provocat, pe fondul amenințărilor președintelui Trump

Iranul a reacționat miercuri la amenințările președintelui Trump printr-un mesaj publicat pe X de Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite. Teheranul a anunțat că rămâne deschis negocierilor, dar nu va ezita să se apere în cazul unei escaladări, notează Sky News.

„Ultima dată când Statele Unite s-au aventurat prostește în războaiele din Afganistan și Irak, au irosit peste 7 trilioane de dolari și au pierdut mai mult de 7.000 de vieți americane. Iranul este pregătit pentru un dialog bazat pe respect și interese reciproce-dar dacă va fi forțat, se va apăra și va răspunde cum nu a mai făcut-o niciodată!”, se arată în mesajul publicat pe X.

Președintele Trump a reluat amenințările la adresa regimului islamic iranian. Acesta a anunțat tot miercuri că mai multe nave de luptă se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

„O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile”, nota miercuri președintele Trump pe Truth Social.

„Așa cum le-am mai spus Iranului odată, Faceți o înțelegere! Nu au făcut-o, și a existat „Operațiunea Midnight Hammer”, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai rău!”, a mai transmis liderul de la Casa Albă.