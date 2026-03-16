Aeroportul Internațional Dubai, închis din nou. Un rezervor de combustibil a luat foc

Toate zborurile au fost suspendate temporar și numeroase persoane au fost evacuate de pe aeroportul din Dubai în urma unui incendiu la un rezervor de combustibil, potrivit CNN. Se pare că flăcările au apărut duminică în urma unui „incident legat de drone”.

Autoritatea Aviației Civile din Dubai a anunțat suspendarea temporară „ca măsură de precauție pentru a asigura siguranța tuturor pasagerilor și personalului”, a declarat Biroul de Presă din Dubai.

Raj Dholakia a declarat pentru CNN că se afla la aeroport, așteptând să se îmbarce într-un zbor spre casă, la Toronto, via New York, când autoritățile au evacuat întregul etaj al unității.

„Erau sute de oameni – care se odihneau, dormeau sau mergeau – tuturor li s-a spus să meargă la cea mai apropiată scară și să coboare. Scara rulantă era plină și lifturile la fel”, a spus Dholakia.

Și la locul de adunare era foarte multă lume. Unii oameni s-au așezat pe podea, a relatat Dholakia. El crede că mulți pasageri au rămas blocați o perioadă în avioanele de pe pistă.

Călătorilor li s-a recomandat să contacteze companiile aeriene pentru cele mai recente actualizări privind zborul lor.

„Vă rugăm să nu mergeți la aeroport”, a transmis compania aeriană Emirates pe X, adăugând că siguranța pasagerilor și a echipajului său este „prioritatea sa maximă”.

Unele zboruri sunt deviate către celălalt aeroport internațional al orașului, Al Maktoum, care se află la aproximativ 65 de kilometri distanță.