Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul după conflictul cu Iranul

Decizia autorităților vine după aproape două săptămâni de închidere a spațiului aerian israelian, impusă ca măsură de siguranță în urma atacurilor cu rachete și proiectile lansate din Iran și Liban.

Zborurile externe sunt operate în prezent de companiile aeriene israeliene El Al, Israir și Arkia, însă cu o serie de restricții stricte. Autoritățile de aviație au aprobat recent creșterea cotei maxime de pasageri pe zbor, de la 70 la 100, în funcție de dimensiunea aeronavei și compania aeriană. De asemenea, pasagerilor li se permite înregistrarea bagajelor, măsuri menite să faciliteze plecarea într-un mod organizat și sigur.

Cetățenii israelieni care părăsesc țara trebuie să semneze un formular prin care se angajează să nu revină în Israel cel puțin 30 de zile de la data plecării. Autoritățile recomandă utilizarea programului de check-in online și prezentarea la aeroport cu aproximativ două ore înainte de decolare, pentru a evita aglomerația și a reduce timpul petrecut în terminal, în contextul amenințării continue cu atacuri aeriene.

Redeschiderea Aeroportului Ben Gurion a început treptat miercuri seară cu zboruri interne, pentru a facilita repatrierea a zeci de mii de israelieni blocați în străinătate după închiderea spațiului aerian pe 28 februarie.

În perioada următoare, autoritățile estimează o creștere progresivă a zborurilor externe, menținând însă măsuri stricte de securitate și siguranță pentru pasageri.