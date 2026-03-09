Ce este Adunarea Experților, organismul care l-a ales pe fiul lui Khamenei lider suprem al Iranului

Membrii Adunării Experților, care este aleasă de publicul iranian la fiecare opt ani, sunt verificați de Consiliul Gardienilor, un organism separat format din 12 juriști care supraveghează activitățile parlamentului iranian, potrivit CNN.

În vremuri normale, Consiliul Gardienilor stabilește dacă legislația adoptată de parlament este compatibilă cu legea sharia și solicită adesea revizuiri. De asemenea, aprobă candidații pentru parlament, președinție și Adunarea Experților.

Este cunoscut pentru descalificarea candidaților la președinție. Înainte de alegerile din 2021, de exemplu, Consiliul Gardienilor a interzis peste 600 de candidați, inclusiv toate femeile, precum și personalități de rang înalt precum Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale din Iran.

Atacurile americano-israeliene au lovit complexul Adunării Experților

Adunarea Experților s-a întrunit virtual, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Fars la începutul acestei săptămâni. Organismul ales, format din 88 de clerici de rang înalt, a organizat întâlniri la distanță după ce Israelul a atacat săptămâna aceasta complexe aparținând adunării. Presa de stat a declarat că atacurile americano-israeliene au lovit complexul Adunării Experților din Teheran luni, iar marți, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a confirmat un atac asupra complexului din Qom.

Potrivit agenției de știri Fars, în clădire nu se ținea nicio sesiune de adunare în momentul loviturilor.

Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost desemnat duminică de Adunarea Experților din Iran, organismul format din 88 de clerici fiind, însărcinat cu alegerea liderului suprem.

Adunarea a ales un nou lider o singură dată de la înființarea Republicii Islamice în 1979. Atunci când Ali Khamenei a fost ales în grabă, în urma morții ayatollahului Ruhollah Khomeini, acum mai bine de trei decenii.