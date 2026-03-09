Semnificația alegerii lui Mojtaba Khamenei lider suprem al Iranului: „IRGC este șeful acum”

Consiliul de Experți al Iranului a anunțat aseară că l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul asasinatului Ali Khamenei, în funcția de noul Lider Suprem al țării, potrivit agenției de știri Fars .

După anunță, structurile de securitate iraniene și o parte din populație au sărbătorit alegerea lui Mojtaba Khamenei.

Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC): „O nouă zi și o nouă fază pentru Revoluție”

Puternicul Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice l-a susținut pe Khamenei într-un comunicat, lăudându-l ca fiind „o nouă zi și o nouă fază pentru revoluție și domnia republicii islamice”.

Khamenei, în vârstă de 56 de ani, era considerat candidatul lor favorit. Mojtaba Khamenei are legături deosebit de strânse cu Gărzile Revoluționare, pentru că a servit în rândurile lor în ultimii ani ai războiului Iran-Irak.

Liderii armatei au afirmat că Mojtaba Khamenei deținea competențele necesare pentru a guverna Iranul în această perioadă de criză.

Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale din Iran, a declarat că selecția arată că dușmanii Iranului au eșuat și a mulțumit Adunării Experților, grupul de 88 de clerici de rang înalt însărcinați cu alegerea următorului lider, pentru că a mers mai departe în ciuda războiului.

„În ciuda tacticilor inamicilor de a-l ucide pe imamul Khamenei în speranța de a aduce țara într-un impas, Mojtaba Khamenei a fost ales în urma unui proces legal”, a anunțat Larijani într-o declarație.

Larijani a afirmat că noul lider suprem trebuie să fie un simbol al unității și a cerut facțiunilor politice să lase deoparte diviziunile și să se unească în spatele lui.

La scurt timp după anunț, totuși diviziunile au rămas evidente.

NYTimes: „O sfidare”

Televiziunea de stat iraniană a trecut rapid de la o relatare sumbră a războiului și a doliului religios la imnuri revoluționare optimiste. A amplificat vocile care susțineau noul lider, arătând scene cu mulțimi mari care sărbătoreau în piețele publice din diferite orașe.

Mass-media de stat, controlate de facțiunea radicală a țării, nu a intervievat niciun critic și nu a arătat niciun semn de opoziție.

Însă, la Teheran, oponenții guvernului au putut fi auziți reacționând la veste scandând „Moarte lui Mojtaba” de la ferestrele și de pe acoperișurile capitalei, au declarat locuitorii în mesaje text.

Mai mulți iranieni care se opun guvernului și speră că războiul va pune capăt acestuia au declarat în mesaje că noul lider va conduce cu o mână de fier și își va intensifica ostilitatea față de Statele Unite și Israel. „Acesta este un semn că lucrurile se vor înrăutăți mult”, a spus Alireza, un inginer din Teheran care a cerut ca numele său de familie să nu fie folosit de teama represaliilor, potrivit The New York Times.

Forțele armate iraniene au emis rapid o declarație prin care își jură loialitatea față de noul lider, potrivit unui comunicat relatat de Fars, agenția de știri semioficială afiliată Gărzilor Revoluționare.

Armata a promis „să pară mai puternică, hotărâtă și angajată decât înainte în protejarea realizărilor Revoluției Islamice și va rezista și va rămâne fermă sub comanda liderului său până la ultima suflare și picătură de sânge”, se arată în comunicat.

NYTimes susține că alegerea lui Mojtaba Khamenei este „o sfidare”, în timp ce analiștii susțin că alegerea sa reprezintă preluarea de facto a controlului a Gărzilor Revoluționare asupra Iranului.

Amichai Stein, canalul I24News Israel: „Acum IRCG este liderul suprem”

„Până acum, ei erau organizația menită să protejeze liderul suprem – acum ei sunt liderul suprem”, susțin ziariștii israelieni.

„Transferul unei poziții spirituale de la tată la fiu: amintește iranienilor de șah în ceea ce privește dinastiile – o dinastie și o monarhie pe care nu le-au iubit prea mult.

Fiul nu are exact un background teologic de care are nevoie dar și tatăl a beneficiat de concesii în ceea ce privește nivelul religios când a fost ales lider spiritual.

Nivelul de control în Iran: da, el este liderul suprem. Dar nu cu aceeași putere ca tatăl. Prin urmare, se pune întrebarea cât de mult vor asculta diferitele facțiuni ale guvernului de autoritatea sa”, comentează presa din Orientul Mijlociu.

Soția lui Mojtaba Khamenei, Zahra Adel, mama sa, Mansoureh Khodjast Bagherzadeh, și fiul său au fost uciși împreună cu tatăl său în atacuri americane și israeliene, au declarat autoritățile iraniene.