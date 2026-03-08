Prima pagină » Știri externe » Fiul lui Khamenei este noul lider suprem al Iranului

Fiul lui Khamenei este noul lider suprem al Iranului

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie, a anunțat presa de stat iraniană.
Fiul lui Khamenei este noul lider suprem al Iranului
Foto: Hepta
Laurentiu Marinov
08 mart. 2026, 23:47, Știri externe

Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost desemnat de Adunarea Experților din Iran, un organism format din 88 de clerici aleși, însărcinat cu alegerea liderului suprem, potrivit CNN.

Adunarea a ales un nou lider o singură dată de la înființarea Republicii Islamice în 1979. Atunci când Ali Khamenei a fost ales în grabă, în urma morții ayatollahului Ruhollah Khomeini, acum mai bine de trei decenii.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului și că alegerea fiului lui Khamenei este „inacceptabilă” pentru el.

Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, este al doilea fiu al lui Khamenei și este cunoscut pentru influența sa semnificativă în culise și are legături puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), cel mai puternic organism militar din țară, precum și cu forța paramilitară voluntară Basij.

Fiul lui Khamenei, vizat de un atac israelian

Mojtaba nu este un cleric de rang înalt și nu are niciun rol oficial în regim. El a fost sancționat de SUA în 2019. Trezoreria SUA l-a acuzat că a colaborat îndeaproape cu comandantul Forței IRGC-Quds și cu Basij pentru a promova ceea ce a descris ca fiind „ambițiile regionale destabilizatoare și obiectivele interne opresive” ale tatălui său.

Israelul l-a vizat pe Mojtaba într-un atac de săptămâna trecută, potrivit unei surse israeliene familiarizate cu situația. Însă Israelul crede că acesta a fost rănit doar în timpul tentativei.

