Israelul atacă sucursalele unei bănci din Beirut care finanțează gruparea Hezbollah

Luni, la amiază, trei sucursale ale băncii Al-Qard Al-Hassan au fost lovite după ce Israelul a avertizat că va lovi instituția, pe care a acuzat-o că finanțează direct acțivitățile militare ale grupării Hezbollah, notează BBC.

Gruparea Hezbollah precizează că banca oferă servicii „vitale” de sprijin financiar afacerilor, dar și clienților din Liban. Banca are 3 sucursale în Beirut.

An israeli airstrike targeted Al-Qard Al-Hasan in the Sfeir neighborhood of Beirut’s southern suburbs following israeli threats of imminent strikes on its branches. pic.twitter.com/5ncNi8BuYU — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) March 9, 2026

Una dintre cele trei sucursale se află în cartierul Dahieh, cartier din sudul Beirutului, controlat de Hezbollah. Sucursala de aici, dar și alte câteva clădiri din jur au fost distruse, de un atac aerian.

Clădirea sucursalei era în flăcări, iar clădirile din apropiere au fost grav avariate, relatează corespondentul BBC de la fața locului.

Cartierul Dahieh a fost ținta repetatelor atacuri aeriene lansate de Israel, însă câteva dintre țintele care au fost lovite, în ultimele zile de atacurile israeliene, se află în afara cartierului Dahieh. Civilii din zonele vizate au primit avertismente de evacuare.

Câteva dintre țintele atacurilor au fost băncile, dar și un hotel de pe malul mării, care a fost lovit, duminică. În atacul asupra hotelului, cel puțin 4 bărbați au murit. Aceștia ar fi avut conexiuni cu Iranul. Ei au fost uciși într-un atac cu dronă.