Macron: Când Cipru este atacată, Europa este atacată

În cadrul unei conferințe comune de presă desfășurată în Paphos, alături de președintele Ciprului, ​Nikos Christodoulides și premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat: „Când Cipru este atacată, Europa este atacată”.

Macron a declarat că Franța va trimite două fregate, un tip de navă de război, ca parte a misiunii navale a Uniunii Europene pentru a apăra Marea Roșie.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron, citat de BBC.

Acesta a preciza că apărarea Ciprului este o chestiune esențială pentru cele două țări, dar și pentru Europa.

„Apărarea Ciprului este, evident, o chestiune esențială pentru țara dumneavoastră, pentru vecinul, partenerul și prietenul dumneavoastră, Grecia, dar și pentru Franța și, odată cu aceasta, pentru Uniunea Europeană”, a declarat Macron, citat de France 24.

Luni dimineața, înainte de vizita sa în Cipru, Macron a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, despre situația din Orientul Mijlociu și Liban, potrivit unui comunicat publicat de Palatul Elysee.