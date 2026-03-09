Prima pagină » Știri externe » Macron: Când Cipru este atacată, Europa este atacată

Macron: Când Cipru este atacată, Europa este atacată

Președintele Franței, Emmanuel Macron, care se află, luni, în vizita sa oficială în Cipru, pentru a se întâlnii cu omologul său grec, dar și cipriot, pentru a da dovadă de solidaritate, după atacul de săptămâna trecută, când o dronă iraniană a lovit baza aeriană britanică din Cipru, RAF Akrotiri.
Foto: Hepta
Daiana Rob
09 mart. 2026, 16:21, Știri externe

În cadrul unei conferințe comune de presă desfășurată în Paphos, alături de președintele Ciprului, ​Nikos Christodoulides și premierul Greciei,  Kyriakos Mitsotakis, președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat:  „Când Cipru este atacată, Europa este atacată”.

Macron a declarat că Franța va trimite două fregate, un tip de navă de război, ca parte a misiunii navale a Uniunii Europene pentru a apăra Marea Roșie.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron, citat de BBC. 

Acesta a preciza că apărarea Ciprului este o chestiune esențială pentru cele două țări, dar și pentru Europa.

„Apărarea Ciprului este, evident, o chestiune esențială pentru țara dumneavoastră, pentru vecinul, partenerul și prietenul dumneavoastră, Grecia, dar și pentru Franța și, odată cu aceasta, pentru Uniunea Europeană”, a declarat Macron, citat de France 24. 

Luni dimineața, înainte de vizita sa în Cipru, Macron a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, despre situația din Orientul Mijlociu și Liban, potrivit unui comunicat publicat de Palatul Elysee.

