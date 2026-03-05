Secretarul britanic în Apărare se va întâlni cu omologul cipriot, pe fondul atacului asupra bazei militare britanice din Cipru

Secretarul apărării a sosit miercuri seara în Cipru, pe fondul reacțiilor negative provocate de atacul cu drone asupra bazei RAF Akrotiri, care a dus la evacuarea familiilor care locuiau în baze și la întărirea apărării acestora, potrivit The Guardian.

Oficialul britanic se află în Cipru pentru a calma tensiunile diplomatice provocate de atac, care a stârnit furia miniștrilor locali.

Oficialii britanici sunt de părere că drona care a lovit baza aeriană britanică din Cipru, a reușit să evite detectarea, zburând cu viteză mică, la o altitudine joasă, atunci când a fost lansată de miliția pro-iraniană din Liban.

Drona era una de tip Shahed. Atacul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în timpul bombardamentului de represalii al Iranului. Deși nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost limitate, atât atacul, dar și eșecul de a opri drona au stârnit furia guvernului cipriot. Atacul a fost primul asupra unei instalații militare britanice din ultimii 40 de ani.

Premierul Keir Starmer a declarat că drona a fost lansată înainte ca Marea Britanie să anunțe, duminică seara, că va permite SUA să utilizeze cele două baze pentru acțiuni defensive împotriva Iranului.

Președintele Ciprului a criticat eșecul de a opri drona și a declarat că Cipru nu are intenția de a participa la nicio operațiune militară.

Reamintim că Marea Britanie a trimis distrugătorul Marinei Regale, HMS Dragon, care va ajunge în Cipru săptămâna viitoare, precum și două elicoptere Wildcat dotate cu sisteme de combatere a dronelor.

Surse din domeniul Apărării precizează că elicopterele vor îmbunătăți capacitatea de detectare și interceptare a dronelor care zboară la joasă altitudine.