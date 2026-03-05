Prima pagină » Știri externe » Secretarul britanic în Apărare se va întâlni cu omologul cipriot, pe fondul atacului asupra bazei militare britanice din Cipru

Secretarul britanic în Apărare se va întâlni cu omologul cipriot, pe fondul atacului asupra bazei militare britanice din Cipru

John Healey, secretarul britanic în Apărare se întâlni, joi, cu omologul cipriot, Vasilis Palmas. Vizita oficialului britanic are loc în contextul atacului cu cu dronă Shahed la Baza Aeriană Akrotiri.
Secretarul britanic în Apărare se va întâlni cu omologul cipriot, pe fondul atacului asupra bazei militare britanice din Cipru
Sursă foto: Hepta. 2024. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
05 mart. 2026, 12:09, Știri externe

Secretarul apărării a sosit miercuri seara în Cipru, pe fondul reacțiilor negative provocate de atacul cu drone asupra bazei RAF Akrotiri, care a dus la evacuarea familiilor care locuiau în baze și la întărirea apărării acestora, potrivit The Guardian. 

Oficialul britanic se află în Cipru pentru a calma tensiunile diplomatice provocate de atac, care a stârnit furia miniștrilor locali.

Oficialii britanici sunt de părere că drona care a lovit baza aeriană britanică din Cipru, a reușit să evite detectarea, zburând cu viteză mică, la o altitudine joasă, atunci când a fost lansată de miliția pro-iraniană din Liban. 

Drona era una de tip Shahed. Atacul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în timpul bombardamentului de represalii al Iranului. Deși nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost limitate, atât atacul, dar și eșecul de a opri drona au stârnit furia guvernului cipriot. Atacul a fost primul asupra unei instalații militare britanice din ultimii 40 de ani.

Premierul Keir Starmer a declarat că drona a fost lansată înainte ca Marea Britanie să anunțe, duminică seara, că va permite SUA să utilizeze cele două baze pentru acțiuni defensive împotriva Iranului.

Președintele Ciprului a criticat eșecul de a opri drona și a declarat că Cipru nu are intenția de a participa la nicio operațiune militară.

Reamintim că Marea Britanie a trimis distrugătorul Marinei Regale, HMS Dragon, care va ajunge în Cipru săptămâna viitoare, precum și două elicoptere Wildcat dotate cu sisteme de combatere a dronelor.

Surse din domeniul Apărării precizează că elicopterele vor îmbunătăți capacitatea de detectare și interceptare a dronelor care zboară la joasă altitudine.

 

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Libertatea
Zodia care poate avea mari probleme de sănătate în luna mai. Neti Sandu: „Faceți un control!”
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor