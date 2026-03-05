Donald Trump spune că premierul britanic este „un ratat, care nu mai are niciun viitor”. De la ce a pornit scandalul

Donald Trump îl descrie pe premierul britanic ca fiind „un ratat” în conversațiile cu prietenii, dezvăluie astăzi The Telegraph.

Președintele SUA ar fi folosit această etichetă la o cină privată, acum două săptămâni.

O sursă a declarat pentru The Telegraph: „Trump a început să-l numească pe Starmer un ratat. A spus asta la o cină cu prietenii. El crede doar că Starmer nu mai are niciun viitor.”

Limbajul, în contrast cu descrierea anterioară lui Trump despre prim-ministru – pe care îl eticheta drept un „câștigător” – este cel mai recent semn că relațiile dintre Casa Albă și Downing Street s-ar putea deteriora irevocabil, spun jurnaliștii.

Marți, președintele SUA l-a atacat pe Starmer Keir pentru lipsa sa de sprijin în războiul din Iran, spunând că „nu este Winston Churchill” și „distruge relații”.

Într-o conferință de presă la Casa Albă, el l-a criticat, de asemenea, pe prim-ministru pentru politicile sale „oribile” de imigrație și energie și a îndemnat Regatul Unit să elimine „instanțele sharia” și să „deschidă Marea Nordului” pentru petrol și gaze.

Cearta pe Insulele Chagos. UK nu l-a lăsat pe Trump să folosească bazele

Trump a spus că este „foarte dezamăgit” de premierul britanic pentru că inițial acesta blocat utilizarea bazei militare Diego Garcia din Insulele Chagos pentru atacuri militare împotriva Iranului.

Marea Britanie refuzase SUA permisiunea de a efectua atacuri de la bazele RAF, invocând dreptul internațional. Cu toate acestea, Starmer a cedat duminică seară și a declarat că va permite SUA să efectueze misiuni de zbor de la baze în „scopuri defensive specifice și limitate”.

Scandalul l-a făcut pe Trump să-și retragă sprijinul pentru controversatul acord Chagos al Marii Britanii, prin care Regatul Unit va ceda proprietatea asupra Teritoriului Britanic din Oceanul Indian către Mauritius, dar va închiria înapoi baza militară Diego Garcia.

Înainte să ajungă președinte, Trump spunea că Starmer este un „câștigător”

Trump este cunoscut pentru faptul că își descrie inamicii politici, inclusiv pe democrații de top, drept „perdanți”, spre deosebire de alți favoriți republicani, pe care îi numește „câștigători”.

Cu două luni înainte să devină președinte, la o cină cu Starmer, Donald Trump a spus că Starmer este „un câștigător”.

Relația cordială dintre cei doi a continuat după ce Trump a fost ales președinte. La câteva zile după preluarea mandatului, el a spus că premierul UK că a făcut o „treabă foarte bună până acum” și că cei doi au avut o „relație foarte bună”.

După prima lor întâlnire de la Casa Albă, în februarie, Trump a anunțat că cei doi „au avut un început remarcabil” și l-a lăudat pe prim-ministru pentru „accentul său frumos”. În plus, l-a descris ca fiind un „negociator foarte dur” după ce SUA au amenințat că vor impune tarife, spunând că „a câștigat tot ce i se plătește acolo”.

Trump despre Starmer: „Totuși, nu este Winston Churchill”

Însă relațiile dintre cei doi s-au răcit din cauza acordului prim-ministrului UK de a ceda suveranitatea asupra Insulelor Chagos.

Într-un interviu exclusiv acordat publicației The Telegraph, publicat luni, Trump a declarat că decizia lui Starmer de a-l împiedica să-l folosească pe Diego Garcia este diferită de orice „s-a mai întâmplat între țările noastre până acum”.

Trump spune că premierului britanic „i-a luat mult prea mult timp” să se răzgândească, adăugând: „Se pare că era îngrijorat de legalitate”.„Am fost foarte dezamăgiți de Keir”, a spus el și a descris acordul Chagos ca fiind „un lucru foarte conștient”.

Președintele SUA a mers mai departe marți, spunând că Starmer nu este Winston Churchill, prim-ministrul din timpul războiului.

„Insula despre care scrii, contractul de închiriere… dintr-un motiv sau altul, el a făcut un contract de închiriere pentru insulă. Cineva a venit și i-a luat-o și ne-a luat trei sau patru zile să ne dăm seama unde putem debarca. Ar fi fost mult mai convenabil să aterizez acolo decât să zbor multe ore suplimentare. Așa că suntem foarte surprinși. Totuși, nu cu Winston Churchill avem de-a face”, l-a criticat Trump.