Marea Britanie trimite Ucrainei 1.000 de rachete pentru apărarea aeriană

Regatul Unit a anunțat un nou ajutor militar pentru Ucraina. Londra va trimite 1.000 de rachete multirol ușoare pentru a întări sistemele de apărare aeriană ale țării, scrie Ukrinform.

Anunțul a fost făcut de Ministerul britanic al Apărării pe platforma X. „Regatul Unit urmează să livreze încă 1.000 de rachete multirol ușoare”, se arată în comunicat.

Rachetele LMM sunt produse la Belfast. Autoritățile britanice susțin că sprijinul va ajuta armata ucraineană să apere infrastructura critică împotriva atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia.

The UK is set to deliver an additional 1,000 Lightweight Multirole Missiles, manufactured in Belfast, that will be critical to defending Ukrainian infrastructure and cities from Russia’s escalating drone and missile attacks. The UK is ironclad in our commitment to Ukraine. pic.twitter.com/BuoKkMrkkG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2026

În același context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că are încredere că statele aliate vor identifica 15 miliarde de dolari pentru finanțarea programului PURL în 2026.