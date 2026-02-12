Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie trimite Ucrainei 1.000 de rachete pentru apărarea aeriană

Marea Britanie va trimite Ucrainei 1.000 de rachete pentru a o ajuta să își apere orașele și infrastructura de atacurile rusești.
Sursa foto: Ukrainian Presidency via ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
12 feb. 2026, 16:47, Știri externe

Regatul Unit a anunțat un nou ajutor militar pentru Ucraina. Londra va trimite 1.000 de rachete multirol ușoare pentru a întări sistemele de apărare aeriană ale țării, scrie Ukrinform.

Anunțul a fost făcut de Ministerul britanic al Apărării pe platforma X. „Regatul Unit urmează să livreze încă 1.000 de rachete multirol ușoare”, se arată în comunicat.

Rachetele LMM sunt produse la Belfast. Autoritățile britanice susțin că sprijinul va ajuta armata ucraineană să apere infrastructura critică împotriva atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia.

În același context, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că are încredere că statele aliate vor identifica 15 miliarde de dolari pentru finanțarea programului PURL în 2026.

