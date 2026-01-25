Cât costă supraviețuirea? Ucraina a plătit 80 de milioane de euro pentru a opri un atac aerian rusesc

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că doar un singur atac, cel din noaptea de 19 spre 20 ianuarie, a costat statul ucrainean aproximativ 80 de milioane de euro, exclusiv pentru rachetele utilizate de sistemele de apărare aeriană.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, citată de agenția Ukrinform. Atacul respectiv este considerat unul dintre cele mai intense din ultima perioadă, fiind lansat cu rachete balistice, rachete de croazieră și sute de drone.

Ucraina cheltuie resurse masive pentru a intercepta rachete și drone rusești

„Atacul rus de astăzi ne-a costat aproximativ 80 de milioane de euro doar în rachete de apărare aeriană. Imaginați-vă ce înseamnă acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina cheltuie enorm pentru apărarea aeriană, în condițiile în care aceste sisteme sunt vitale pentru protejarea civililor.

Zelenski a adăugat că obținerea rachetelor necesare este extrem de dificilă, atât din punct de vedere logistic, cât și financiar.

„Războiul este un lux foarte costisitor. Pentru noi, înseamnă pierderi uriașe”, a precizat liderul de la Kiev.

Ucraina cheltuie milioane de euro într-o singură noapte de atacuri aeriene

Potrivit forțelor de apărare aeriană ale Ucrainei, în noaptea de 20 ianuarie au fost interceptate 342 de ținte inamice, un număr record pentru o singură noapte. Printre acestea s-au numărat 14 rachete balistice Iskander-M/S-300, 13 rachete de croazieră Kh-101 și 315 drone lansate de Rusia.

Conform Ukrinform, succesul apărării aeriene a fost posibil și datorită faptului că Ucraina primise rachetele necesare cu o zi înainte de atac. Totuși, autoritățile avertizează că Ucraina cheltuie constant resurse critice, iar rezervele sunt greu de refăcut în lipsa unui sprijin internațional continuu.

Președintele Zelenski a reiterat apelul către partenerii occidentali pentru livrări constante de sisteme de apărare aeriană și muniție. Potrivit acestuia, fiecare noapte de atacuri aeriene pune o presiune uriașă asupra bugetului și capacității de apărare a țării, însă alternativa ar însemna pierderi mult mai mari de vieți omenești.