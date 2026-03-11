Ungaria a trimis o delegație pentru a evalua conducta Drujba. Kievul a refuzat să recunoască statutul membrilor

Delegația maghiară îl include pe viceministrul Energiei din Ungaria, Gábor Czepeka, alături de o echipă de specialiști ai industriei petroliere din Ungaria, potrivit Euronews.

„Poziția Ungariei în cadrul rețelei de conducte din est reprezintă un avantaj strategic, iar menținerea conductei Drujba în funcțiune este vitală pentru țară”, a declarat viceministrul maghiar al Energiei, înainte de a intra în Ucraina.

Reacție dură din partea Ucrainei

Totuși, Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a reacționat dur cu privire la vizită, afirmând că delegația nu a avut niciun mandat oficial și precizând că autoritățile din Kiev nu au niciun plan de a primi pe delegați.

„Suntem conștienți că în această dimineață un grup de cetățeni maghiari a intrat în Ucraina în conformitate cu normele generale aplicabile tuturor cetățenilor țărilor din spațiul Schengen, beneficiind de regimul de călătorie fără viză”, a declarat Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, citat de European Pravda.

Tykhyi a subliniat că că orice persoană poate intra în Ucraina din țările Schengen în acest mod, în scop turistic.

„Pe teritoriul Ucrainei, acest grup de persoane nu are niciun statut oficial și nici întâlniri oficiale programate, astfel încât este clar incorect să ne referim la ele ca la o «delegație»”, a declarat el.

Tykhyi a precizat că cetățenii altor state pot rămâne în Ucraina cu condiția să „trateze Ucraina cu respect și să respecte regulile generale pentru vizite, inclusiv în scopuri turistice”.

Ungaria a oferit un „deadline” Ucrainei pentru a repara conducta

Săptămâna trecută, viceministrul Energiei din Ungaria, i-a trimis o scrisoare omologului ucrainean Denîs Șmîhal, în care a precizat că „va oferi Ucrainei” un termen de „trei zile” pentru a restabili funcționarea conductei Drujba.

Anterior, Ungaria și Slovacia au anunțat planurile de a trimite o delegație la locul avariei conductei Drujba pentru a obține o evaluare de specialitate.

De asemenea, marți, premierul Slovaciei, Robert Fico, a susținut, în urma unei întâlniri solicitate alături de Ursula von der Leyen, că atât el, cât și președinta CE, consideră că funizarea petrolului ar trebui reluată.