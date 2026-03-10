Parlamentul Ungariei adoptă o rezoluție împotriva aderării Ucrainei la UE

Marți, Parlamentul Ungariei a adoptat o rezoluție împotriva aderării Ucrainei la UE, dar și împotriva continuării asistenței europene acordate Kievului, scrie The Kyiv Independent.

142 de membri ai parlamentului au votat în favoarea propunerii, 28 au votat împotrivă și 4 s-au abținut.

Rezoluția precizează că Ungaria se opune aderării Ucrainei la UE, argumentând că țara se află în război și nu îndeplinește criteriile de aderare.

„Adunarea Națională a Ungariei a adoptat o rezoluție prin care respinge aderarea Ucrainei la UE, finanțarea în continuare a războiului și eforturile de transformare a Uniunii Europene într-o alianță militară. Măsura a fost adoptată cu 142 de voturi pentru, 28 împotrivă și 4 abțineri. Rezoluția precizează că aderarea Ucrainei la UE este respinsă deoarece țara se află în război, iar admiterea sa ar risca să transforme Uniunea Europeană într-o parte directă a conflictului. [Parlamentul] solicită guvernului maghiar să nu sprijine lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina și să se opună aderării acesteia la UE”, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, într-o postare pe X.

Parlamentarii maghiari au avertizat, de asemenea, că acordarea de ajutor suplimentar din partea UE Ucrainei ar avea ca preț coeziunea și finanțarea agriculturii pentru statele membre.

„Rezoluția îndeamnă la rezistență față de inițiativele care ar transforma UE într-o alianță militară și față de orice încercări ale instituțiilor UE de a ocoli regula unanimității în procesul decizional”, a mai adăugat Zoltan Kovacs.

Ucraina a obținut statutul de candidat la aderarea la UE în vara anului 2022, însă Budapesta a blocat până acum deschiderea primelor grupuri de aderare. De asemenea, Ungaria blochează și ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Moscovei și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, în legătură cu oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba.