Prima pagină » Știri externe » Parlamentul Ungariei adoptă o rezoluție împotriva aderării Ucrainei la UE

Parlamentul Ungariei adoptă o rezoluție împotriva aderării Ucrainei la UE

Parlamentul Ungariei a adoptat, marți, cu majoritate de voturi, o rezoluție prin care se opune aderării Ucrainei la UE și finanțării în continuare a nevoilor sale militare pe cheltuiala țărilor UE.
Parlamentul Ungariei adoptă o rezoluție împotriva aderării Ucrainei la UE
Diana Nunuț
10 mart. 2026, 18:02, Știri externe

Marți, Parlamentul Ungariei a adoptat o rezoluție împotriva aderării Ucrainei la UE, dar și împotriva continuării asistenței europene acordate Kievului, scrie The Kyiv Independent.

142 de membri ai parlamentului au votat în favoarea propunerii, 28 au votat împotrivă și 4 s-au abținut.

Rezoluția precizează că Ungaria se opune aderării Ucrainei la UE, argumentând că țara se află în război și nu îndeplinește criteriile de aderare.

„Adunarea Națională a Ungariei a adoptat o rezoluție prin care respinge aderarea Ucrainei la UE, finanțarea în continuare a războiului și eforturile de transformare a Uniunii Europene într-o alianță militară. Măsura a fost adoptată cu 142 de voturi pentru, 28 împotrivă și 4 abțineri. Rezoluția precizează că aderarea Ucrainei la UE este respinsă deoarece țara se află în război, iar admiterea sa ar risca să transforme Uniunea Europeană într-o parte directă a conflictului. [Parlamentul] solicită guvernului maghiar să nu sprijine lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina și să se opună aderării acesteia la UE”, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, într-o postare pe X.

Parlamentarii maghiari au avertizat, de asemenea, că acordarea de ajutor suplimentar din partea UE Ucrainei ar avea ca preț coeziunea și finanțarea agriculturii pentru statele membre.

„Rezoluția îndeamnă la rezistență față de inițiativele care ar transforma UE într-o alianță militară și față de orice încercări ale instituțiilor UE de a ocoli regula unanimității în procesul decizional”, a mai adăugat Zoltan Kovacs.

Ucraina a obținut statutul de candidat la aderarea la UE în vara anului 2022, însă Budapesta a blocat până acum deschiderea primelor grupuri de aderare. De asemenea, Ungaria blochează și ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Moscovei și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, în legătură cu oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
Gandul
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor