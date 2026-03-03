Reuters: Dorința Ucrainei de a adera rapid la UE se lovește de rezistența unor membri ai blocului. Care sunt îngrijorările

Eforturile Ucrainei de a adera rapid la UE, ca parte a unui acord de pace, s-au lovit de o rezistență puternică din partea unor membri UE. Inclusiv guvernele marilor puteri, Franța și Germania, și-au exprimat în privat scepticismul în legătură cu reforma procesului de aderare, în prezent aflată în discuție, notează Reuters, după discuții cu mai mulți diplomați și oficiali europeni.

Informația vine în contextul în care în ultima perioadă, liderul de la Kiev a afirmat de mai multe ori că își dorește ca data aderării Ucrainei la UE să fie 2027, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia.

Îngrijorările capitalelor europene în privința unei aderări mai rapide a Ucrainei la UE

Mulți dintre diplomații cu care Reuters a stat de vorbă au subliniat neliniștea capitalelor UE în legătură cu un proces mai scurt în privința aderării Ucrainei la blocul comunitar. Una dintre problemele ridicate în acest caz este cel legat de faptul că Ucraina și alte țări nu ar continua reformele, cum ar fi combaterea corupției, în scenariul în care acestea ar fi deveni deja membre UE.

Viceprim-ministrul ucrainean și negociatorul principal al UE, Taras Kachka, a afirmat pentru Reuters că un angajament politic privind data aderării ar fi important, subliniind că acest lucru „este necesar pentru procesul de pace, pentru stabilirea unei păci durabile și juste în Europa”.

Totuși, Kachka a sugerat faptul că Ucraina ar putea să semneze cel puțin un tratat de aderare cu UE anul viitor, chiar dacă restul etapelor ar lua mai mult timp.

Potrivit diplomaților citați de Reuters, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o revizuire a procesului de aderare la blocul comunitar în spatele ușilor închise. Mai exact, varianta propusă prevede faptul că o țară ar putea adera la UE după ce îndeplinește unele cerințe minime, însă va avea acces limitat la fondurile UE și la procesul decizional.

Totuși, analiștii și diplomații cu care Reuters a stat de vorbă nu văd un interes deosebit pentru astfel de măsuri îndrăznețe, inclusiv pentru varianta propusă de von der Leyen.

„Sprijinul crescând pentru partidele populiste și anti-extindere în mai multe capitale face ca guvernele să fie prudente în ceea ce privește accelerarea unui proces pentru care nu au obținut încă consensul public”, a spus Anastasia Pociumban, cercetătoare la Consiliul German pentru Relații Externe, pentru sursa citată.

Aderarea unei țări la UE, un proces care se întinde pe câțiva ani

Actualul proces de aderare la UE este unul lung și care necesită îndeplinirea mai multor etape, totul durând câțiva ani. Fiecare etapă a procesului de aderare are nevoie de aprobarea unanimă din partea celor 27 de state membre UE.

În prezent, procesul de aderare a Ucrainei la UE este blocat de Ungaria.

Cancelarul Germaniei, despre scenariul aderării Ucrainei la UE în 2027: „Aderarea este exclusă. Nu este posibilă”

La sfârșitul lunii ianuarie, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, la Berlin, că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este un obiectiv fezabil. Acesta a subliniat că aderarea este un proces care durează mai mulți ani, întrucât orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative.

„Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a spus Merz la momentul respectiv, explicând faptul că orice țară care dorește să adere la UE trebuie să îndeplinească, mai întâi, criteriile de la Copenhaga.