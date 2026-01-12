Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie va dezvolta noi rachete balistice pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei

Marea Britanie va dezvolta noi rachete balistice pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei

Marea Britanie va dezvolta noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, pentru a se apăra în fața Rusiei. Rachetele vor putea lovi ținte aflate mult în spatele liniei frontului, a anunțat ministerul britanic al Apărării într-un comunicat de presă.
Marea Britanie va dezvolta noi rachete balistice pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Diana Nunuț
12 ian. 2026, 08:36, Știri externe

Aceste rachete balistice vor fi dezvoltate în cadrul proiectului Nightfall, iar acestea vor fi capabile să lovească ținte aflate în adâncul teritoriului Rusiei, a declarat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat emis duminică seara.

„Rachetele Nightfall vor putea fi lansate de pe o serie de vehicule, vor putea trage mai multe rachete în succesiune rapidă și se vor putea retrage în câteva minute, permițând forțelor ucrainene să lovească ținte militare cheie înainte ca forțele ruse să poată răspunde. Cu o încărcătură explozivă de 200 kg, o rată de producție de înaltă precizie de 10 sisteme pe lună și un preț maxim de 800.000 de lire sterline pe rachetă, NIGHTFALL are scopul de a oferi Ucrainei o opțiune de atac puternică, rentabilă și cu rază lungă de acțiune, cu controale minime asupra exporturilor străine”, se mai arată în comunicatul emis de ministerul britanic al Apărării.

Rachetele Nightfall vor avea o rază de acțiune de peste 500 de kilometri.

„Atacurile din noaptea de joi demonstrează că Putin crede că poate acționa cu impunitate, țintind zone civile cu arme avansate. În loc să negocieze serios pacea, el intensifică serios războiul său ilegal. (…) Nu vom accepta acest lucru, de aceea suntem hotărâți să punem arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor, în timp ce aceștia ripostează”, a spus John Healey, Secretarul britanic al Apărării, potrivit sursei citate.

Rusia a lansat o rachetă Oreșnik asupra vestului Ucrainei

Anunțul privind dezvoltarea unei astfel de rachete care să vină în sprijinul Ucrainei a avut loc după vizita recentă a secretarului britanic al Apărării, John Healey, în Ucraina, care a coincis cu un atac masiv cu rachete și drone rusești împotriva Kievului și a altor orașe, în perioada 8-9 ianuarie. În timpul atacului, Rusia a lansat o rachetă balistică Oreșnik asupra vestului Ucrainei, la 60 de kilometri de granița cu Polonia.

Moscova spune că atacul a avut loc ca reacție la o presupusă tentativă a Ucrainei de a lovi cu drone una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin. Kievul neagă această acuzație și o consideră falsă.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Globurile de Aur 2026: Timothee Chalamet i-a învins pe Leonardo DiCaprio și George Clooney. Ce premiu a luat „One Battle After Another”
Gandul
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum l-au „înfundat” avocații pe Daniel Chițoiu prin cereri de recuzare și sesizări la Inspecția Judiciară. Motivul majorării pedepsei: comportamentul inculpatului
Libertatea
Cum să răcești ciorba în 5 secunde, dacă este fierbinte și îți este foame
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor