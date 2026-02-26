The Independent: Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie până cu o lună înainte de arestarea sa” în 2019

Conform documentelor analizate, Epstein a călătorit în și din Marea Britanie de peste 60 de ori cu avionul său privat, continuând să rezerve zboruri comerciale din sau prin această țară până în iunie 2019. Investigația indică faptul că forțele de poliție britanice verifică dacă femei au fost traficate prin aeroporturi comerciale și baze militare RAF folosind aeronava privată a lui Epstein.

Documentele mai arată că avionul său a aterizat la RAF Northolt încă din 2015, ceea ce a intensificat presiunea publică pentru clarificări oficiale.

Fostul procuror-șef britanic, Nazir Afzal, a calificat noile dezvăluiri drept „scandaloase”, afirmând într-un interviu pentru The Times că autoritățile au eșuat constant în investigarea acuzațiilor grave de abuz sexual și trafic de persoane. Acesta a subliniat diferența de reacție a statului atunci când victimele sunt instituții, comparativ cu situațiile în care victimele sunt femei vulnerabile.

Detalii despre zboruri

Zborurile ar fi fost organizate de asociați ai lui Epstein pentru o femeie de naționalitate rusă, al cărei nume a fost protejat. Aceasta a călătorit de la Aeroportul Heathrow la New York pe 1 iunie 2019 și s-a întors pe 9 iunie, cu doar o lună înainte ca Epstein să fie arestat, pe 6 iulie 2019.

Anterior încarcerării sale din 2008, Epstein ar fi efectuat zeci de zboruri către și dinspre aeroporturi britanice, în special Londra Luton, utilizând un avion privat de tip Boeing 727. După eliberare, aceste călătorii au continuat, deși mai rar.

Liderul Partidului Laburist, Keir Starmer, a respins apelurile pentru o anchetă publică imediată, afirmând că orice investigație trebuie să urmeze mai întâi procedurile normale ale poliției.