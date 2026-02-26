Politici de migrație complet absurde / Un bebeluș de 8 luni din Suedia a primit ordin să plece din țară, dar părinții lui pot rămâne

Politica de migrație din ce în ce mai restrictivă a Suediei dă naștere unor situații absurde. De curând, un bebeluș de opt luni a fost informat că trebuie să părăsească țara, în timp ce părinții lui, iranieni, pot rămâne.

Același lucru se întâmplă și în cazul unor tineri de 21, 18 și 19 ani, care au venit în Suedia când erau copii mici și care acum au primit ordin să părăsească țara, în timp ce familiile lor pot să rămână, potrivit hrw.org.

Copiii sunt deportați, în timp ce părinții rămân

Potrivit acestor politici de migrație, tinerii care împlinesc 18 ani înainte de a obține rezidența permanentă nu mai sunt considerați parte a unității familiale a părinților lor.

Agenția Suedeză pentru Migrație afirmă că rezidența bazată pe legături parentale se acordă doar în cazuri excepționale care implică „dependență specială”.

O relație normală, părinte – copil, nu este suficientă.

Pe 17 februarie 2025, o propunere venită din partea mai multor partide de a opri aceste deportări nu a obținut majoritatea în Comisia parlamentară pentru asigurări sociale, în ciuda faptului că partidele admit că această practică separă familiile .

„Suedia era un loc al libertății”

Jomana Gad , în vârstă de 18 ani, a ajuns în Suedia la vârsta de 4 ani și riscă deportarea în Egipt . „Mi-am petrecut toată viața aici”, a declarat ea presei , descriindu-și speranțele legate de educație și muncă.

Ayla Rostami , în vârstă de 21 de ani, care a sosit la 15 ani, își amintește că vedea Suedia ca pe un loc al libertății.

Ilya Taheraki , în vârstă de 19 ani, a venit la vârsta de 8 ani și a solicitat rezidența permanentă la 15 ani. A fost respins la câteva zile după ce a împlinit 18 ani. El și Ayla riscă acum deportarea în Iran.

La 18 ani nu mai ești considerat parte din familia ta

Tinerii nu pot fi deportați din Suedia dacă au rezidență permanentă, dar mulți copii petrec ani de zile în țară cu permise temporare.

Combinate cu timpii lungi de procesare și politici din ce în ce mai restrictive – inclusiv reguli mai stricte privind reîntregirea familiei, cerințe de venit mai mari și o protecție umanitară restrânsă, cum ar fi limitele privind „ circumstanțele deosebit de dificile ” – garanțiile care mențin familiile unite au slăbit.

Drept urmare, unii „ating vârsta” de 18 ani și își pierd dreptul de a rămâne în țară, deoarece nu mai pot solicita rezidența pe baza legăturilor cu părinții lor.

Suedia este parte atât la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și la Convenția cu privire la Drepturile Copilului, conform cărora neacordarea de prioritate interesului superior al copilului și neprotejarea vieții private și de familie a copiilor și tinerilor adulți în contextul imigrației reprezintă o încălcare a obligațiilor juridice internaționale ale țării, comentează hrw.org.