Ursula von der Leyen anunță un proiect strategic la Iași în cadrul EastInvest, un mecanism de 20 de miliarde de euro pentru regiunile estice ale UE

În discursul susținut la conferința privind regiunile estice ale UE, Ursula von der Leyen a spus că invazia Rusiei în Ucraina a schimbat radical situația de securitate și a afectat puternic comunitățile din regiunile de la frontiera estică.

„Economiile, locurile de muncă și infrastructura au fost toate afectate. Transporturile și turismul au fost perturbate. Iar oamenii se confruntă cu riscuri zilnice – amenințări hibride, migrație utilizată ca armă și incursiuni cu drone. De la începutul războiului, am fost alături de comunitățile de la frontiera de est. Astăzi însă facem un pas înainte cu planul nostru de consolidare a regiunilor noastre de frontieră”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Mecanismul EastInvest

Von der Leyen a prezentat un pachet de măsuri pe trei direcții.

„Voi insista pe trei domenii-cheie. În primul rând, dublarea eforturilor în materie de securitate și apărare. În al doilea rând, deblocarea de noi investiții masive pentru a stimula creșterea economică. Și, în sfârșit, valorificarea potențialului resurselor și comunităților locale”, a spus aceasta.

În planul de consolidare a frontierei estice, președinta Comisiei a indicat alocările din programul SAFE: „Aproape două treimi din cele 150 de miliarde de euro disponibile prin SAFE, programul nostru de achiziții comune, sunt alocate provizoriu celor opt țări de frontieră”.

În același timp, Ursula von der Leyen a indicat că statele de pe flancul estic își cresc propriile investiții, dând ca exemple țările baltice și România pentru majorarea cheltuielilor în apărare.

Pe componenta economică, șefa Comisiei Europene a anunțat noul instrument de finanțare: „Soluția noastră este EastInvest – un mecanism de finanțare de 20 de miliarde de euro”. Potrivit acesteia, „EastInvest va oferi creditare țintită în următorii doi ani”, pentru proiecte care să creeze locuri de muncă și oportunități economice în regiunile de frontieră.

Proiect la Iași

Ea a menționat un proiect în România, la Iași, în cadrul mecanismului EastInvest.

„România va produce medicamente esențiale într-un nou centru de cercetare din Iași. Această fabrică de înaltă tehnologie va produce vaccinuri și antibiotice inovatoare”, a spus Ursula von der Leyen.