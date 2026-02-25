Vin temperaturi de primăvară în plină iarnă în Balcani, iar România e inclusă

O masă de aer neobișnuit de caldă se pregătește să acopere o mare parte a Europei în următoarele zile, aducând temperaturi și condiții specifice primăverii în mijlocul iernii, relatează milletnews.com.

Meteorologii explică această încălzire prin formarea unei puternice „cupe de căldură” în atmosfera superioară, fenomen care împinge temperaturile mult peste valorile normale pentru această perioadă.

Începând cu mijlocul săptămânii, valorile termice dintr-un teritoriu generos al Balcanilor (inclusiv România) ar putea depăși mediile sezoniere cu 12 până la 15 grade Celsius.

Căldura se va resimți și în România

Aerul cald se va extinde treptat spre Grecia, unde zonele vestice, sudice și continentale vor resimți cel mai puternic efect.

Acest model meteorologic va fi resimțit în în întreaga regiune balcanică, inclusiv în Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Albania și România.

În multe zone, temperaturile ar putea ajunge între 18 și 22°C, cu valori chiar mai ridicate în sudul Balcanilor.

Condiții de primăvară care durează până după 1 martie

În Grecia, temperaturile maxime vor crește constant până la sfârșitul săptămânii.

Cerul va fi predominant senin, cu nori puțini și șanse minime de precipitații, în timp ce vânturile slabe până la moderate vor menține condițiile blânde și plăcute.

Specialiștii estimează că acest episod cu aspect de primăvară va persista până la sfârșitul săptămânii și în primele zile ale lunii martie.

Ulterior, domul de căldură ar urma să slăbească, permițând revenirea unei vremi mai instabile, cu temperaturi mai scăzute și posibile precipitații.