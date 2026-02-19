Prima pagină » Știri externe » Grecia și alte patru țări ale UE vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa

Grecia și alte patru țări ale UE vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa

Guvernul conservator grec a anunțat miercuri că intenționează, împreună cu Germania, Danemarca, Olanda și Austria, să creeze centre de returnare în Africa pentru migranții cărora li s-a refuzat azilul în Uniunea Europeană.
Grecia și alte patru țări ale UE vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa
Sursa foto: X
Mădălina Dinu
19 feb. 2026, 17:14, Știri externe

Ministrul grec al Migrației și Azilului, Thanos Plevris, a indicat că a avut deja întâlniri cu omologii săi din aceste țări și că „echipele tehnice” se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a aborda acest plan, scrie EFE.

Ideea este ca aceste centre să găzduiască imigranți ale căror cereri de azil au fost respinse în Uniunea Europeană, dar care nu pot fi trimiși înapoi în țările lor de origine pentru că nu sunt acceptați, a declarat Plevris la postul public de televiziune ERT.

În plus, el a subliniat că „cea mai mare” dintre aceste cinci națiuni poartă deja discuții cu țări terțe din Africa cu care s-ar putea ajunge la un acord.

Noi reglementări privind repatrierea

Scopul este ca acest plan să fie gata în momentul în care Parlamentul European va vota peste câteva luni un nou regulament privind repatrierile care va permite crearea acestor centre.

Acest regulament, propus de Comisia Europeană (CE) în martie 2025 și care va începe să se aplice la mijlocul anului 2026 dacă va fi aprobat de Parlamentul European, urmărește să înlocuiască Directiva privind returnarea din 2008 pentru a stabili un sistem comun de returnare care să fie „mai rapid, mai simplu și mai eficient”, conform textului oficial al propunerii.

„Există o problemă cu întoarcerea (imigranților) în întreaga Europă”, a subliniat Plevris, adăugând că crearea acestor centre va acționa și ca factor „descurajator”.

În ultimii ani, Grecia efectuează anual între 5.000 și 7.000 de repatrieri de imigranți , în timp ce în fiecare an sosesc în țară între 40.000 și 50.000 de imigranți , dintre care doar jumătate primesc azil.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Donald Trump nu a știut cine este Nicușor Dan: „Domnule prim-ministru Dan...”
Gandul
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Cum să consumi corect alimentul care acționează ca un Ozempic natural. Altfel riști să-ți blochezi tractul digestiv
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor