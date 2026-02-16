Grecia anunță participarea la Forța Internațională de Stabilizare din Gaza

Potrivit publicației elene Kathimerini, Grecia își va spori semnificativ prezența față de precedentele angajamente externe, integrând pentru prima dată un rol de securitate activă într-o misiune din regiune.

Batalionul grec va număra între 100 și 150 de militari și va include unități dotate cu vehicule blindate, personal medical și geniști. Deși nu va funcționa la capacitate maximă, detașamentul va avea un rol complex, combinând securitatea cu sprijinul umanitar și reconstrucția infrastructurii. Componenta de securitate va utiliza vehicule blindate, în timp ce medicii și geniștii vor oferi asistență populației civile, vor contribui la lucrări publice și vor desfășura operațiuni de deminare.

Experiența ISAF, un precedent relevant pentru Grecia

Ultima misiune internațională majoră a Greciei a fost în cadrul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate, desfășurată în Afganistan între ianuarie 2002 și iulie 2021. În acea perioadă, contingentul grec a oferit ajutor medical, asistență umanitară, a participat la reconstrucția clădirilor guvernamentale și a școlilor și a contribuit la curățarea câmpurilor minate. Modelul operațional al noii misiuni din Gaza este inspirat parțial din experiența ISAF, deși la o scară mai redusă.

Forța de Stabilizare pentru Gaza face parte din planul de pace convenit în octombrie anul trecut între Hamas și Israel, fiind mandată printr-o rezoluție a Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite adoptată la 17 noiembrie. Detașamentul grec va fi integrat într-o forță inițială de aproximativ 8.000 de militari, coordonată de Comandamentul Central al SUA, cu implicarea directă a Egiptului și a Israelului.

Pe termen scurt, forța ar urma să fie extinsă până la 20.000 de membri, fără a atinge însă dimensiunea maximă a ISAF, care a ajuns la 180.000 de militari. Prin această misiune, Grecia își consolidează profilul de actor regional responsabil și partener de securitate în Orientul Mijlociu.