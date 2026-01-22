De ce Marea Britanie amână aderarea la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump

Regatul Unit a decis să nu se alăture momentan Consiliului pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, invocând preocupări juridice și geopolitice, potrivit BBC.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat că guvernul a fost invitat să semneze carta inițiativei, dar va amâna deocamdată acest pas, în pofida sprijinului pentru eforturile de încheiere a războiului din Gaza.

Rezerve privind amploarea și conducerea inițiativei

Vorbind de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Cooper a descris Consiliul pentru Pace drept un tratat cu forță juridică ce depășește cu mult scopul inițial legat de conflictul Israel-Hamas.

Ea a subliniat că propunerea ridică întrebări esențiale despre guvernanța globală și responsabilitate, mai ales în contextul în care îi oferă lui Trump puteri extinse de decizie în calitate de președinte al consiliului.

Regatul Unit este, de asemenea, rezervat față de posibila implicare a președintelui rus Vladimir Putin.

Cooper a spus că este dificil să susții o inițiativă de pace care l-ar putea include pe Putin, în condițiile în care războiul Rusiei în Ucraina continuă fără semnale clare de compromis din partea Moscovei.

Un nou organism, nu un înlocuitor al ONU, susține Trump

Casa Albă a promovat Consiliul pentru Pace ca o nouă organizație internațională menită să rezolve conflicte, deși criticii afirmă că aceasta ar putea marginaliza Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Trump, în intervenția sa de la ceremonia de semnare de la Davos, a negat orice intenție de a înlocui ONU, insistând că noul consiliu va funcționa alături de instituțiile existente.

Trump a spus că inițiativa ar putea deveni „unul dintre cele mai importante organisme create vreodată”, adăugând că a pornit de la planuri pentru demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza.

Totuși, un proiect al cartei, obținut de presă, sugerează un mandat mult mai amplu, incluzând roluri de consolidare a păcii pe termen lung, în baza dreptului internațional.

Aliați divizați, participare limitată

Până în prezent, niciun alt membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv China, Franța și Rusia, nu s-a angajat să participe.

Lideri din țări precum Argentina, Arabia Saudită și Turcia au fost prezenți la lansare, în timp ce alții rămân precauți.

Regatul Unit afirmă că va continua discuțiile cu aliații și va rămâne implicat pe plan diplomatic.

De asemenea, Londra insistă că orice cadru credibil de pace trebuie să abordeze mai întâi acțiunile Rusiei în Ucraina.