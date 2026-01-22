Prima pagină » Politic » Trump: Războiul din Gaza se apropie de sfârșit

Președintele american Donald Trump a declarat joi, la Davos, că războiul din Gaza „se apropie de sfârșit”, explicând că focarele de violență care au devastat regiunea s-au redus acum la incidente minore.
Mădălina Dinu
22 ian. 2026, 13:02, Economic

„Avem focare mici pe care le vom stinge. Dar sunt mici. Au fost focare uriașe, masive, iar acum s-au redus la mici”, a spus Trump în timpul anunțului privind Carta Consiliului pentru Pace. El a menționat că crede că Hamas va respecta ceea ce a promis. Cu toate acestea, a avertizat gruparea militantă că va fi distrusă dacă nu se dezarmează.

Referindu-se la consiliu în sine, șeful statului american a precizat că acesta va colabora cu Organizația Națiunilor Unite.

Consiliul pentru Pace va colabora cu Organizația Națiunilor Unite pentru a monitoriza situația și a preveni noi escaladări. Trump a descris acest moment ca o etapă importantă în restabilirea stabilității în regiune și în reducerea tensiunilor dintre Israel și Palestina.

