Trump, discurs halucinant la Davos: Unii lideri prezenți sunt foarte populari, alții nu prea populari

Trump a deschis cu anunțul formării oficiale a ceea ce el numește Consiliul pentru Pace, și a mulțumit membrilor administrației sale pentru munca lor, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Whitkoff și Jared Kushner, despre care a spus că au făcut „o treabă extraordinară”.

Despre conflicte, Trump a afirmat că există „pace în Orientul Mijlociu” și că a rezolvat opt războaie, dar că unul dintre ele, considerat inițial ușor, s-a dovedit a fi „probabil cel mai dificil”. Referindu-se la războiul dintre Ucraina și Rusia, el a spus că doar luna trecută au murit 29.000 de persoane, majoritatea soldați, iar în lunile anterioare au fost 27.000 și respectiv 26.000 de decese.

Trump a mai lăudat activitatea altor membri ai administrației, inclusiv secretarul Scott Besant, Howard Lutnick, Chris Wright, reprezentantul pentru comerț Jameson Greer și ambasadorul Kalista Gingrich, pentru angajamentul lor față de pace și succes.

Președintele a subliniat importanța primilor membri distinși ai Consiliului pentru Pace, care urmau să fie prezentați în scurt timp, dar nu s-a putut abține să nu-i insulte pe cei din țările pe care el consideră mai puțin demne de respectul său.

„Ne simțim cu adevărat onorați de prezența voastră astăzi. Lideri de țări – în majoritatea cazurilor, lideri foarte populari, alții nu prea populari. Dar asta este, așa e viața. Vreau să mulțumesc și președintelui Karol Nawrocki al Poloniei, care este un om fantastic. Tocmai a câștigat alegerile în țara lui. Sunt foarte mândru de el. Uimitor”

Trump: Am câștigat toate cele șapte state-cheie

Mai mult, el a mai amintit că săptămâna aceasta marchează un an de la cel de-al doilea mandat al său ca președinte al SUA.

Trump s-a lăudat în mare parte a discursului, afirmând că administrația sa a realizat o transformare remarcabilă în 12 luni, iar SUA au obținut rezultate economice puternice, menționând creșterea economică și investițiile istorice, toate în contextul prezenței liderilor din țări cu grade diferite de popularitate.

„Avem un mandat extraordinar. Am câștigat votul popular cu milioane de voturi. Am câștigat toate cele șapte state-cheie. Se întrebau: poți câștiga toate cele șapte? Este posibil? Pentru că nu s-a mai întâmplat. Și am câștigat toate cele șapte. Avem un mandat grozav acasă. Așa cum am spus ieri, economia SUA este în plină expansiune, practic fără inflație. A fost 1,2% în ultimele trei luni, și am moștenit cea mai mare inflație din istoria țării noastre. Și acum avem o creștere economică de 5,4%, se pare.

Și cred că acest număr se poate dubla sau tripla dacă facem lucrurile corect și dacă schimbăm modul de gândire, astfel încât atunci când anunți cifre bune, piețele să crească, în loc să scadă pentru că toată lumea încearcă să le saboteze prin scăderea sau creșterea ratelor dobânzilor, în funcție de situație. Când America prosperă, întreaga lume prosperă. Și am obținut angajamente pentru peste 18 trilioane de dolari în noi investiții care vin în țara noastră, ceea ce este un record de multe ori peste orice alt record, nu doar puțin, ci de multe ori.

Nicio țară din istorie nu a atins vreodată o sumă apropiată de aceasta, am redus deficitul comercial cu 77%. Asta într-un singur an. Și am semnat acorduri comerciale istorice cu națiuni din întreaga lume”, a declarat Trump.