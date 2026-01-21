Netanyahu se alătură inițiativei „Consiliul de Pace” a lui Trump: Se dorește o alternativă la ONU?

Decizia vine după ce guvernul israelian exprimase rezerve față de componența conducerii boardului, ridicând întrebări despre rolul acestuia, relația cu ONU și posibilele implicații geopolitice, mai arată Euronews.

Inițial, „Board of Peace” (Consiliul de Pace) fusese conceput ca un grup restrâns de lideri care să supravegheze implementarea încetării focului în Gaza. Administrația Trump a extins însă rapid misiunea, prezentând-o drept un organism capabil să intervină în diverse crize internaționale.

Președintele SUA a trimis invitații către zeci de state și a sugerat că această structură ar putea funcționa ca alternativă la instituții internaționale existente, inclusiv la Organizația Națiunilor Unite.

Decizia lui Netanyahu – reacții mixte la Ierusalim

La început, biroul lui Netanyahu a criticat includerea Turciei în conducerea boardului, având în vedere tensiunile bilaterale. Detaliile obiecțiilor nu au fost comunicate public, iar acceptarea invitației sugerează fie o schimbare de strategie, fie presiuni diplomatice.

În Israel, opiniile sunt împărțite. Ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a respins proiectul și a pledat pentru gestionarea unilaterală a situației din Gaza. El dorește ca procesul să se desfășoare fără implicarea unor structuri internaționale suplimentare.

Printre statele care au acceptat invitația se află Emiratele Arabe Unite, Maroc, Vietnam, Belarus, Ungaria, Kazahstan și Argentina. Regatul Unit, Rusia și Uniunea Europeană au confirmat primirea invitațiilor, dar nu au transmis încă un răspuns oficial.

Trump urmează să ofere detalii suplimentare despre funcționarea boardului în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, eveniment în care subiectul a generat deja controverse diplomatice.

O posibilă alternativă la ONU?

Întrebat dacă „Board of Peace” ar putea înlocui ONU, Trump a răspuns că „ar putea”, criticând eficiența actualei organizații. Declarațiile au stârnit reacții ferme din partea liderilor europeni. Franța, de exemplu, a susținut planurile de pace, dar a respins ideea unei structuri care să substituie ONU. În acest context, Trump a avertizat că ar putea impune tarife mari asupra vinurilor franceze, amplificând tensiunile.

Pe lângă „Board of Peace”, administrația americană a anunțat formarea „Gaza Executive Board”, responsabil de implementarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului. Aceasta presupune securizarea zonei, dezarmarea Hamas și reconstrucția teritoriului.

Un comitet de tehnocrați palestinieni va administra zilnic Gaza, sub supraveghere internațională, într-un proces care se anunță complex și extrem de sensibil politic.