Nicușor Dan îi răspunde omologului american, Donald Trump, și îi transmite că România analizează implicațiile Cartei „Board of Peace” în raport cu angajamentele sale internaționale.
Nicușor Dan îi răspunde lui Trump: România analizează implicațiile Cartei „Board of Peace” în raport cu angajamentele sale internaționale
Sursă foto: Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Laura Buciu
20 ian. 2026, 17:24, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți că salută inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.

În acest context, președintele României „a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.

