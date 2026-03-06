Nicușor Dan, interviu pentru presa poloneză: Administrația americană a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există nicio îndoială”

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului TVP World, cu ocazia vizitei sale în Polonia din această săptămână. Printre subiectele abordate în cadrul interviului pentru postul de televiziune polonez, Nicușor Dan a fost întrebat și despre relația României cu administrația Trump, în contextul criticilor lansate de vicepreședintele SUA, JD Vance, privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Șeful statului a menționat că în urma contactelor la mai multe niveluri cu administrația americană, aceasta a înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 în legătură cu alegerile prezidențiale și că acum nu mai sunt îndoieli.

„Cred că sunt normale (relațiile dintre România și administrația Trump – n.r.). Desigur, anularea alegerilor prezidențiale nu este un lucru foarte obișnuit. Da, au existat unele îndoieli. Dar asta s-a întâmplat acum un an și trei luni. Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a declarat Nicușor Dan pentru TVP World.

Președintele a adus în discuție și parteneriatul de securitate pe care România îl are cu Washingtonul.

„Avem un parteneriat economic, de exemplu, în domeniul nuclear. Americanii sunt prezenți în România și la alte niveluri tehnice. Deci, totul este normal în relația noastră”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan, despre unirea Republicii Moldova cu România

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat și despre declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind unirea țării cu România.

Șeful statului a afirmat că Bucureștiul va respecta opinia publică din Republica Moldova, menționând divizarea electoratului și reamintind declarația parlamentului român că România ar fi pregătită dacă Moldova ar solicita unificarea cu România.

„Desigur, avem o istorie comună. Avem o cultură comună. Dar Moldova este acum un stat independent, iar în interiorul Moldovei o treime din populație dorește să se reunească cu România, o treime din populație este într-un fel pro-rusă, iar cealaltă treime dorește să păstreze Moldova așa cum este, ca stat independent. Așadar, în calitate de președinte al României, trebuie să respect decizia cetățenilor. (…) În 2018 a avut loc o ședință a Parlamentului român, în cadrul căreia Parlamentul român a declarat în unanimitate că, atunci când, dacă va veni momentul, Moldova va dori să se alăture României, România va fi pregătită”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarațiile Maiei Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România

În luna ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în cadrul podcastului The Rest Is Politics, că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă ar avea loc un referendum pe acest subiect.

Cu toate acestea, ea a subliniat că în prezent, majoritatea populației din Republica Moldova nu susține unirea, iar guvernarea se concentrează pe integrarea europeană.

„Dar, ca președinte al Moldovei, înțeleg, uitându-mă la sondaje, că astăzi nu există o majoritate de oameni care să susțină unirea Moldovei cu România”, a spus Maia Sandu în cadrul podcastului respectiv.