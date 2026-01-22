Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre unirea un R. Moldova: În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, pentru moment, nu suntem acolo

Președintele României, Nicușor Dan, are aceeași opinie pe tema unei eventuale uniri cu Republica Moldova, ca președinta Maia Sandu., anume că în Moldova nu există o majoritate care să susțină organizarea unui referendum.
Laurentiu Marinov
22 ian. 2026, 20:04

Prezent la Bruxellles la Consiliul European, președintele Nicușor Dan a răspuns la o întrebare cu privire la oportunitatea organizării unui referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova. El a spus că: „În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, pentru moment, nu suntem acolo”.

Un răspuns asemănător a dat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

În cadrul unei conferințe de presă de joi, președinta Maia Sandu a fost întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum privind tema unirii Republicii Moldova cu România.

„Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

Președinta Republicii Moldova a mai fost întrebată dacă a discutat acest subiect cu liderii europeni după ce a declarat recent că ar vota pentru unirea țării cu România dacă s-ar organiza un referendum. Lidera de la Chișinău a punctat faptul că nu a discutat cu aceștia.

