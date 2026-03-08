Manifestație în Piața Universității, de 8 martie: „Strigăm tare, strigăm toate, nu vrem austeritate!”

De 8 martie, aproximativ 500 de persoane s-au strâns în Piața Universității pentru a manifesta împotriva violenței, pentru a milita pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile. În plus, participanții protestează față de măsurile de austeritate, inclusiv cele care îi afectează pe studenți.

Protestul a început la ora 14:00. Participanții au venit cu pancarte la manifestație, unul dintre mesajele transmise fiind „Suntem strigătul femeilor care nu mai sunt”. Prin acest eveniment, organizatorii și participanții cer siguranță și demnitate într-o lume fără austeritate și fără războaie.

„Suntem astăzi aici pentru că vrem să comemorăm ziua de 8 martie, care are o însemnătate extrem de importantă pentru drepturile noastre sociale și pentru bunăstarea noastră socială. Este o zi de luptă care ne-a adus multe din privilegiile pe care le avem o parte din noi astăzi și în contextul în care situația socială și politica astăzi a devenit de netrăit pentru mare parte dintre noi. Astăzi am venit aici să protestăm împotriva violenței în general, dar împotriva a tot ce înseamnă violență, împotriva demnității vieții noastre, că e vorba de austeritate, că e vorba de militarizare, care este o politică a morții. Ne opunem acestor politici criminale din ziua de astăzi, care afectează o parte masivă dintre noi, cu precădere femeile, și care nu ne reprezintă în niciun fel. Acesta este mesajul nostru. Luptele acestea se întrepătrund și vrem să tragem un semnal asupra lor și să invităm și la solidaritate între noi toate clasele care suntem afectate de tot ceea ce se întâmplă astăzi”, a declarat Ela Crăciun, de la „Feminism România”.

Evenimentul a fost anunțat pe rețelele sociale.

„De 8 martie luptăm pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile, și în special pentru femeile rome și din comunități marginalizate, cele mai afectate de austeritate, de subfinanțarea sistemului de sănătate, de rasismul sistemic, de rasializarea și precarizarea ca urmare a unui proces istoric”, se arată în mesajul care a anunțat manifestația.