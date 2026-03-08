Prima pagină » Social » Manifestație în Piața Universității, de 8 martie: „Strigăm tare, strigăm toate, nu vrem austeritate!”

Manifestație în Piața Universității, de 8 martie: „Strigăm tare, strigăm toate, nu vrem austeritate!”

Aproximativ 500 de persoane s-au adunat duminică, în Piața Universității, pentru a manifesta pentru drepturile femeilor, dar și pentru a milita pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile, în special pentru femeile rome și din comunități marginalizate.
Donald Trump anunță tactica SUA în negocierile de pace pe Ucraina: „Fie unul, fie celălalt va da înapoi”. Ce transmite Europei
Donald Trump anunță tactica SUA în negocierile de pace pe Ucraina: „Fie unul, fie celălalt va da înapoi”. Ce transmite Europei
Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orient
Circa 14.000 de cetățeni români sunt în atenția MAE în urma conflictului din Orient
Mircea Abrudean, despre o posibilă preluare a șefiei SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza
Mircea Abrudean, despre o posibilă preluare a șefiei SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza
Amenzi de sute de mii de lei într-o noapte de controale în Centrul Vechi al Capitalei
Amenzi de sute de mii de lei într-o noapte de controale în Centrul Vechi al Capitalei
Mizerie de nedescris, mucegai și insecte în bucătării verificate de ANPC
Mizerie de nedescris, mucegai și insecte în bucătării verificate de ANPC
Departamentul Social
08 mart. 2026, 15:36, Social

De 8 martie, aproximativ 500 de persoane s-au strâns în Piața Universității pentru a manifesta împotriva violenței, pentru a milita pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile. În plus, participanții protestează față de măsurile de austeritate, inclusiv cele care îi afectează pe studenți.

Protestul a început la ora 14:00. Participanții au venit cu pancarte la manifestație, unul dintre mesajele transmise fiind „Suntem strigătul femeilor care nu mai sunt”. Prin acest eveniment, organizatorii și participanții cer siguranță și demnitate într-o lume fără austeritate și fără războaie.

„Suntem astăzi aici pentru că vrem să comemorăm ziua de 8 martie, care are o însemnătate extrem de importantă pentru drepturile noastre sociale și pentru bunăstarea noastră socială. Este o zi de luptă care ne-a adus multe din privilegiile pe care le avem o parte din noi astăzi și în contextul în care situația socială și politica astăzi a devenit de netrăit pentru mare parte dintre noi. Astăzi am venit aici să protestăm împotriva violenței în general, dar împotriva a tot ce înseamnă violență, împotriva demnității vieții noastre, că e vorba de austeritate, că e vorba de militarizare, care este o politică a morții. Ne opunem acestor politici criminale din ziua de astăzi, care afectează o parte masivă dintre noi, cu precădere femeile, și care nu ne reprezintă în niciun fel. Acesta este mesajul nostru. Luptele acestea se întrepătrund și vrem să tragem un semnal asupra lor și să invităm și la solidaritate între noi toate clasele care suntem afectate de tot ceea ce se întâmplă astăzi”, a declarat Ela Crăciun, de la „Feminism România”. 

Evenimentul a fost anunțat pe rețelele sociale.

„De 8 martie luptăm pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile, și în special pentru femeile rome și din comunități marginalizate, cele mai afectate de austeritate, de subfinanțarea sistemului de sănătate, de rasismul sistemic, de rasializarea și precarizarea ca urmare a unui proces istoric”, se arată în mesajul care a anunțat manifestația.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Nicușor Dan a făcut-o „PRIMĂ DOAMNĂ” pe Mirabela Grădinaru. Cei doi NU sunt căsătoriți! Totul despre „metoda Concubinajul”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Ea este Elena, românca dispărută de șase zile în Italia. Poliția cere ajutor: „Oricine are informații să sune la 112”
Libertatea
Te simți umflat, inflamat sau fără energie? Uleiul NATURAL care poate susține inflamația, colesterolul și glicemia
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor