Maia Sandu, despre un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România: Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar

În cadrul conferinței de presă de joi, președinta Maia Sandu a fost întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum privind tema unirii Republicii Moldova cu România.

„Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

Președinta Republicii Moldova a mai fost întrebată dacă a discutat acest subiect cu liderii europeni după ce a declarat recent că ar vota pentru unirea țării cu România dacă s-ar organiza un referendum. Lidera de la Chișinău a punctat faptul că nu a discutat cu aceștia.

Există sprijin majoritar pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

Pe de altă parte, Maia Sandu a subliniat că, în opinia sa, aspectele mai importante pentru Republica Moldova în prezent sunt ca populația să fie în pace și în siguranță, mai ales în contextul geopolitic actual. Maia Sandu a mai afirmat că există, totuși, sprijin majoritar pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, acest lucru fiind confirmat de rezultatele referendumului organizat în toamna anului 2024.

„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetăţenii noştri să fie în pace şi în siguranţă şi să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional şi internaţional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecţia României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susţinerea majoritară a cetăţenilor Republicii Moldova. Şi am văzut acest lucru şi la referendum, dar şi la alte alegeri. Vedem acest lucru şi în sondaje”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Declarațiile Maiei Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România

Săptămâna trecută, Maia Sandu a declarat, în cadrul podcastului The Rest Is Politics, că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar avea loc un referendum pe acest subiect.

„Dacă am avea un referendum, eu aș vota pentru reunirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, desigur, să reziste în fața Rusiei”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a subliniat și în cadrul interviului că, în prezent, mare parte din populația Republicii Moldova nu susține unirea, iar guvernul se concentrează pe integrarea europeană.

„Dar, ca președinte al Moldovei, înțeleg, uitându-mă la sondaje, că astăzi nu există o majoritate de oameni care să susțină unirea Moldovei cu România. Dar există o majoritate care susține integrarea în UE și acesta este obiectivul pe care îl urmărim, pentru că este mai realist și ne ajută să supraviețuim ca democrație”, a spus ea.