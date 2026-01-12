Maia Sandu spune că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România dacă ar avea loc un referendum

Declarația a fost făcută în cadrul podcastului The Rest Is Politics realizat de jurnaliștii britanici Alastair Campbell și Rory Stewart.

În podcast, Maia Sandu a vorbit despre mișcarea națională de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, care a dus la independența Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, dar și despre discuțiile de atunci privind reunificarea cu România.

„La sfârșitul anilor ’80, când regimul nu mai era la fel de puternic ca înainte, am avut această mișcare națională care ne-a adus independența. Și, desigur, au existat discuții despre reunificarea cu România, pentru că Moldova a fost parte a României înainte”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a precizat însă că nu a existat un referendum care să arate clar câți cetățeni ar fi susținut unirea.

„Nu putem spune câți oameni ar fi susținut unirea cu România, pentru că nu am avut un referendum. Dar, judecând după numărul celor care au participat la mișcare, aveam sute de mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu ar vota în favoarea unirii cu România

Întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a spus că ar vota în favoarea acesteia, dacă ar avea loc un referendum.

„Dacă am avea un referendum, eu aș vota pentru reunirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, desigur, să reziste în fața Rusiei”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a subliniat însă că, în prezent, majoritatea populației din Republica Moldova nu susține unirea, iar guvernarea se concentrează pe integrarea europeană.

„Dar, ca președinte al Moldovei, înțeleg, uitându-mă la sondaje, că astăzi nu există o majoritate de oameni care să susțină unirea Moldovei cu România. Dar există o majoritate care susține integrarea în UE și acesta este obiectivul pe care îl urmărim, pentru că este mai realist și ne ajută să supraviețuim ca democrație”, a spus ea.

În același interviu, Maia Sandu a vorbit și despre perioada sovietică și despre modul în care identitatea națională a fost influențată de propaganda sovietică.

„Faptul că până și limba noastră era numită moldovenească, nu română, deși este română, nu există nicio diferență între felul în care se vorbește la București și felul în care se vorbește aici”, a declarat Maia Sandu.

Podcastul a fost înregistrat la Chișinău, la sediul Președinției Republicii Moldova.