Șeful statului mărturisește că i-a venit ideea organizării unui referendum în Justiție, după scandalul din magistratură:

„Acuzele care s-au adus în acel moment au fost foarte grave. Se vorbea de afectarea chiar a independenței magistratului, ca parte individuală a sistemului de Justiție iar aceste acuze sunt foarte grave.

Pe de altă parte, ele sunt în acest moment, niște acuze. Care nu sunt dovedite cu fapte. Și aceasta este starea de la care pornim.

Și cred că în acest moment este important până când vor exista materiale, eventual, în care acuzele să se transforme în adevăruri, este important de consultat corpul magistraților față de situația actuală din sistem. Asta este ce am spus, asta este ceea ce o să facem.”.

Nicușor Dan: „Lucrăm ca să fie asigurată confidențialitatea celor care răspund”

Președintele Nicușor Dan a explicat și cum merg pregătirile la Palatul Cotroceni pentru referendumul în interiorul magistraturii:

„Acum lucrăm la sistemul electronic care să permită această consultare.

Am și discuții individuale cu membrii CSM. Va fi o întrebare, poate vor fi mai multe întrebări. Ne ocupăm cu a deveni modul de consultare, astfel încât pe de o parte, să fie asigurată confidențialitatea celor care răspund. Să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la faptul că ce spune un magistrat este știut doar de el. Pe de altă parte, să nu existe dubiu cu privire la consultarea este reală, că cei care răspund la întrebări sunt magistrați. Și asta necesită un efort logistic, informatic.

Există și acest…Cel puțin unii dintre ei, asta ne spun (n.r se tem). Și tocmai de aceea vrem ca sistemul de consultare să asigure confidențialitatea celor care răspund”.

„Referendumul ar trebui să verifice veridicitatea acelor acuzații”

Nicușor Dan a fost întrebat la RRA și ce ar trebui să rezolve referendumul. Președintele a răspuns:„Veridicitatea acelor acuzații, exact, da. S-au formulat acuzații grave, noi întrebăm dacă acele acuzații sunt reale sau nu.

Întrebat ce ar face cu rezultatul referendumului, Nicușor Dan a răspuns: „Este o ipoteză. Dacă această ipoteza se va îndeplini, trebuie să existe un răspuns corespunzător al CSM. Este doar o ipoteză, nu vreau să acuz în avans, este doar o ipoteză”.