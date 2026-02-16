Prima pagină » Știri externe » Zeci de oameni s-au adunat la mormântul lui Navalnîi din Moscova. Mama cere justiție pentru fiul otrăvit

Zeci de oameni s-au adunat la mormântul lui Navalnîi din Moscova. Mama cere justiție pentru fiul otrăvit

Zeci de oameni s-au adunat luni la mormântul lui Navalnîi din Moscova. Printre aceștia este mama disidentului care cere dreptate. „Fiul nostru nu a murit în închisoare, a fost ucis”, a spus femeia.
Foto: Hepta
Petru Mazilu
16 feb. 2026, 11:40, Politic

Zeci de oameni și-au adus omagiile la Moscova la mormântul activistului anticorupție și adversarului președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Le Figaro. Evenimentul a avut loc luni la doar o zi după ce oficiali din cinci țări europene au anunțat că ancheta a demonstrat că Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină rară.

Mama liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a cerut „dreptate” pentru fiul ei la a doua aniversare a morții sale.

„Acest lucru confirmă ceea ce știam de la început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, a fost ucis. Cred că va dura ceva timp și vom afla cine a făcut-o. (…) Desigur, vrem ca acest lucru să se întâmple în țara noastră și ca dreptatea să prevaleze”, le-a declarat ea jurnaliștilor.

Ea i-a atacat pe liderii ruși.

„Am spus deja că cei care au dat acest ordin sunt cunoscuți în întreaga lume, doar îl repet. Și vrem ca toți cei care au participat să fie identificați”, a adăugat ea.

Alexei Navalnîi a murit în închisoare pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, în circumstanțe neclare. Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda susțin că disidentul a fost otrăvit cu o toxină rară, conform concluziilor unei anchete publicate sâmbătă.

