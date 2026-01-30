Luigi Mangione scapă de pedeapsa cu moartea, dar riscă închisoarea pe viață

Judecătoarea Margaret Garnett, de la Tribunalul Districtual al SUA, a respins acuzația federală de crimă împotriva lui Luigi Mangione, motivând că aceasta era formulată defectuos din punct de vedere tehnic, astfel procurorii nu mai pot cere pedeapsa cu moartea, notează Associated Press.

Totuși, instanța a menținut acuzațiile de hărțuire care atrag o pedeapsă de închisoare pe viață.

Luigi Mangione, în vârstă de 27 de ani, a pledat nevinovat atât la acuzațiile federale, cât și la cele formulate de statul New York, unde riscă, de asemenea, o condamnare pe viață.

Mangione este acuzat că l-a ucis pe Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, pe 4 decembrie 2024. Acesta se îndrepta către un hotel din Manhattan, unde urma să aibă loc conferința anuală a investitorilor UnitedHealth Group, o companie de asigurări medicale.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un atacator mascat care l-a împușcat din spate. Poliția a anunțat că pe muniția folosită în atac erau scrise cuvintele „amână”, „refuză” și „atestă”, (delay, deny, depose) termeni folosiți de companiile de asigurări medicale pentru refuzarea plății asigurărilor.

Selecția juraților în procesul federal este programată pentru 8 septembrie, în timp ce procesul la nivel statal nu are încă o dată stabilită. Procuratura districtuală din Manhattan a cerut recent stabilirea unui termen de judecată pentru 1 iulie.